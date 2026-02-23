جرمنی: کھدائی کے دوران 2000 برس قدیم اہم رومی مقام دریافت

دریافت میں ایک نجی قربان گاہ، ایک عمارت کی وسیع بنیادیں اور ایک پتھر کا زینہ شامل

ویب ڈیسک February 23, 2026
facebook whatsup

جرمنی میں مزدوروں نے کام کے دوران تقریباً 2000 برس قدیم اہم رومی مقام دریافت کر لیا۔

اس حادثاتی دریافت (جو ایل وی آر یہودی میوزیم کی تعمیر کے دوران ہوئی) میں ایک نجی قربان گاہ (جہاں دیوی دیوتاؤں کو بلی چڑھائی جاتی تھی)، ایک عمارت کی وسیع بنیادیں اور ایک پتھر کا زینہ شامل تھے۔

ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس جگہ کی اصل رومی قبضے کی پہلی صدی سے ملتی ہیں۔

ان سب سے سب سے پرانا ڈھانچہ پتھر کے زینے کا ہے جس کا صرف درمیانی حصہ باقی ہے۔ یہ زینہ پریٹوریم (مقامی گورنر کی سرکاری رہائش گاہ) دریائے رائن کی جانب جاتا تھا۔ تاہم، اس کے سروں کا حتمی طور پر تعین نہیں کیا جا سکا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’شادی کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں‘، گوہر رشید کا کبرا خان سے متعلق اہم انکشاف

’شادی کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں‘، گوہر رشید کا کبرا خان سے متعلق اہم انکشاف

 Feb 23, 2026 09:59 AM |
مشی خان نے گھریلو مسائل بیان کرنے پر مشہور انفلوئنسر ڈاکٹر نبیہہ کو جھڑک دیا

مشی خان نے گھریلو مسائل بیان کرنے پر مشہور انفلوئنسر ڈاکٹر نبیہہ کو جھڑک دیا

 Feb 22, 2026 09:06 PM |
سامعہ حجاب نے عمرہ ادا کر لیا، سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور تصاویر وائرل

سامعہ حجاب نے عمرہ ادا کر لیا، سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور تصاویر وائرل

 Feb 22, 2026 08:29 PM |

متعلقہ

Express News

ناسانے آرٹیمس مشن کے لانچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا

Express News

ممنوعہ مواد تک رسائی کیلئے امریکا کا نئے پورٹل پر کام جاری

Express News

میٹا کا ’میسنجر ایپ‘ مکمل طور پر بند کرنے فیصلہ

Express News

واٹس ایپ نے صارفین کیلئے نیا فیچر متعارف کرا دیا

Express News

ملک بھر کی جامعات میں اے آئی کورس لازمی قرار

Express News

سائنس دانوں نے نئی قسم کی اسٹوریج ایجاد کرلی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو