امریکا سے مذاکرات میں پیشرفت، ایرانی صدر کا بڑا بیان سامنے آگیا

انہوں نے واضح کیا کہ ایران کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے

ویب ڈیسک February 23, 2026
facebook whatsup

تہران: ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکا کے ساتھ حالیہ مذاکرات سے حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں تاہم ایران امریکی اقدامات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایران خطے میں امن اور استحکام کے لیے پُرعزم ہے۔ ان کے مطابق حالیہ بات چیت میں عملی تجاویز کا تبادلہ ہوا جس سے مثبت پیشرفت کے آثار ظاہر ہوئے ہیں۔

انہوں نے واضح کیا کہ ایران کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور امریکی اقدامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران اور امریکا کشیدگی، نتائج کیا ہوں گے؟

دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف سے جنیوا میں ملاقات متوقع ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکا نے ایران پر حملہ کیا تو ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہوگا، تاہم سفارتی حل کے امکانات بھی موجود ہیں۔

سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کشیدگی کے باوجود مذاکراتی عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’شادی کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں‘، گوہر رشید کا کبرا خان سے متعلق اہم انکشاف

’شادی کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں‘، گوہر رشید کا کبرا خان سے متعلق اہم انکشاف

 Feb 23, 2026 09:59 AM |
مشی خان نے گھریلو مسائل بیان کرنے پر مشہور انفلوئنسر ڈاکٹر نبیہہ کو جھڑک دیا

مشی خان نے گھریلو مسائل بیان کرنے پر مشہور انفلوئنسر ڈاکٹر نبیہہ کو جھڑک دیا

 Feb 22, 2026 09:06 PM |
سامعہ حجاب نے عمرہ ادا کر لیا، سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور تصاویر وائرل

سامعہ حجاب نے عمرہ ادا کر لیا، سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور تصاویر وائرل

 Feb 22, 2026 08:29 PM |

متعلقہ

Express News

صومالیہ اور پاکستان کے درمیان اربوں ڈالر کے 24 جے ایف 17 تھنڈر کی خریداری تکمیل کے قریب

Express News

شدید فوجی دباؤ کے باوجود ایران امریکا کے سامنے نہ جھکا، ٹرمپ کی مایوسی بڑھ گئی

Express News

دبئی میں بچے کو بائیک چلانا مہنگا پڑ گیا، 38 لاکھ روپے جرمانہ لگ گیا

Express News

برمنگھم میں مسجد کے باہر خونی واردات، 18 سالہ پاکستانی نوجوان چاقو حملے میں جاں بحق

Express News

منی پور میں نئی تقرری پر ہنگامہ، کیا کشیدگی مزید بڑھے گی؟

Express News

افغانستان میں 40 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار، عالمی ادارے نے خطرے کی گھنٹی بجادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو