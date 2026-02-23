امریکی سفیر کی بھارتی فوجی ہیڈکوارٹرز تک رسائی، خطے میں نئی بحث چھڑ گئی

نئی دہلی: بھارت میں امریکی سفیر کے حالیہ دورے کو لے کر سیاسی اور سفارتی حلقوں میں بحث جاری ہے۔
بھارتی نشریاتی ادارے NDTV کے مطابق امریکا کے سفیر سرجیو گور اور امریکی انڈو پیسیفک کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل سیموئل جے پاپارو نے بھارتی فوج کے ویسٹرن کمانڈ ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا۔
رپورٹ کے مطابق امریکی وفد نے بھارتی فوجی حکام سے ملاقات کے دوران آپریشنل تیاریوں اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دورے کو بعض حلقے امریکا اور بھارت کے درمیان دفاعی تعاون کے تناظر میں اہم قرار دے رہے ہیں۔
دوسری جانب بعض عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا اس دورے کو غیر معمولی انداز میں پیش کر رہا ہے۔ ناقدین کے مطابق حالیہ سفارتی سرگرمیوں کو بڑھا چڑھا کر دکھانا عالمی سطح پر توجہ حاصل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔
تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال، امریکا اور بھارت کے تعلقات، اور دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ روابط کو مدنظر رکھتے ہوئے اس دورے کو وسیع تر سفارتی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔
یاد رہے کہ امریکا اور بھارت کے درمیان دفاعی تعاون حالیہ برسوں میں مختلف معاہدوں اور مشترکہ مشقوں کے ذریعے مضبوط ہوا ہے، تاہم بعض مبصرین تعلقات میں اتار چڑھاؤ کی نشاندہی بھی کرتے رہے ہیں۔