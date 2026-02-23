الاسکا میں 6.3 شدت کا خطرناک زلزلہ، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا

رپورٹ کے مطابق زلزلے کی گہرائی زمین کی سطح سے تقریباً 0.6 میل تھی، جو انتہائی کم گہرائی شمار ہوتی ہے

ویب ڈیسک February 23, 2026
facebook whatsup

الاسکا: امریکا کی ریاست الاسکا کے علاقے نکولسکی کے قریب 6.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔

امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ اتوار کی شام 22 فروری کو مقامی وقت کے مطابق 7 بج کر 11 منٹ پر آیا۔

رپورٹ کے مطابق زلزلے کی گہرائی زمین کی سطح سے تقریباً 0.6 میل تھی، جو انتہائی کم گہرائی شمار ہوتی ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ کم گہرائی میں آنے والے زلزلے عام طور پر زیادہ شدت سے محسوس کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا مرکز زمین کی سطح کے قریب ہوتا ہے۔

انکارپوریٹڈ ریسرچ انسٹی ٹیوشنز فار سیزمولوجی نے بھی زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی ہے۔

ماہرین کے مطابق زلزلے کی شدت، گہرائی اور مرکز کے مقام سے متعلق اعداد و شمار میں آئندہ چند گھنٹوں کے دوران مزید تجزیے کے بعد رد و بدل ممکن ہے۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق زلزلے کے جھٹکے مرکز کے قریب آبادی نے محسوس کیے، تاہم کسی بڑے جانی یا مالی نقصان کی فوری اطلاع نہیں ملی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ معمولی نوعیت کے نقصانات، جیسے گھروں میں اشیاء کا گر جانا یا شیشوں کا ٹوٹنا، ممکن ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عماد وسیم کی پہلی بیوی سے تنازع، معروف اداکارہ کا ردعمل وائرل

عماد وسیم کی پہلی بیوی سے تنازع، معروف اداکارہ کا ردعمل وائرل

Feb 23, 2026 11:42 AM |
’شادی کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں‘، گوہر رشید کا کبرا خان سے متعلق اہم انکشاف

’شادی کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں‘، گوہر رشید کا کبرا خان سے متعلق اہم انکشاف

 Feb 23, 2026 10:18 AM |
مشی خان نے گھریلو مسائل بیان کرنے پر مشہور انفلوئنسر ڈاکٹر نبیہہ کو جھڑک دیا

مشی خان نے گھریلو مسائل بیان کرنے پر مشہور انفلوئنسر ڈاکٹر نبیہہ کو جھڑک دیا

 Feb 22, 2026 09:06 PM |

متعلقہ

Express News

صومالیہ اور پاکستان کے درمیان اربوں ڈالر کے 24 جے ایف 17 تھنڈر کی خریداری تکمیل کے قریب

Express News

شدید فوجی دباؤ کے باوجود ایران امریکا کے سامنے نہ جھکا، ٹرمپ کی مایوسی بڑھ گئی

Express News

دبئی میں بچے کو بائیک چلانا مہنگا پڑ گیا، 38 لاکھ روپے جرمانہ لگ گیا

Express News

برمنگھم میں مسجد کے باہر خونی واردات، 18 سالہ پاکستانی نوجوان چاقو حملے میں جاں بحق

Express News

منی پور میں نئی تقرری پر ہنگامہ، کیا کشیدگی مزید بڑھے گی؟

Express News

افغانستان میں 40 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار، عالمی ادارے نے خطرے کی گھنٹی بجادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو