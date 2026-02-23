اغوا کاروں کا تاجر کے اہلخانہ سے رقم کا مطالبہ، مغوی کی فون کالز کی ریکارڈنگ بھی سامنے آگئی

مغوی رضوان عمر نے بھائی کو فون کرکے 15 لاکھ کا بندوبست کرنے کا کہا

ویب ڈیسک February 23, 2026
لاہور:

ستوکتلہ کے علاقے سے اغوا کیے گئے تاجر کے اہلخانہ سے اغوا کاروں نے رقم کا مطالبہ کر دیا، مغوی کی پیسے کے لیے کی گئی فون کالز کی ریکارڈنگ بھی منظر عام پر آ گئی۔

آڈیو ریکارڈنگ کے مطابق مغوی رضوان عمر نے بھائی کو فون کرکے 15 لاکھ کا بندوبست کرنے کا کہا، پیسوں کا انتظام ہونے کے بعد بتائیں گے پیسے کس کو اور کہاں دینے ہیں۔

پیسوں کے لیے پہلے رات 9 بجے اور بعد میں 12 بجے کا وقت دیا گیا۔ کال پر بتایا گیا کہ آپ پیسوں کا انتظام کریں دوبارہ کال کرکے بتائیں گے کہ کہاں پہنچانے ہیں۔

آڈیو ریکارڈنگ میں مغوی رضوان عمر اپنے بھائی سے پیسوں کے لیے اپنے دوست سے درخواست کرنے کا بھی کہتا ہے۔

Express News

کینڈین شہری لاہور سے اغوا

Express News

موٹروے اور پنجاب پولیس کا مشترکہ آپریشن؛ فیصل آباد سے اغواء کیا گیا تاجر بازیاب

رضوان عمر کو پنجاب سوسائٹی سے اغوا کیا گیا تھا۔ ایلیٹ پولیس یونیفارم میں آئے ملزمان نے گھر کے باہر سے اغوا کیا۔

ستوکتلہ پولیس نے مغوی رضوان عمر کے بھائی جاوید کی مدعیت میں مقدمہ درج کر رکھا ہے۔

پولیس حکام کے مطابق مبینہ اغوا کار خود کو سینیئر افسر ظاہر کر رہا ہے تاہم واقعہ کی تحقیقات جاری ہے۔
