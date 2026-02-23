حماس کا نیا سربراہ کون ہوگا؟ تنظیم کا انتخابی عمل آخری مرحلے میں داخل

غزہ: حماس نے اپنے نئے سربراہ کے انتخاب کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، جہاں دو اہم رہنما خالد مشعل اور خلیل الحیہ اس عہدے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔
ایک سینئر حماس عہدیدار کے مطابق گروپ نے حال ہی میں 80 سے زائد اراکین پر مشتمل نیا شوریٰ کونسل اور 18 رکنی سیاسی بیورو تشکیل دے دیا ہے۔
شوریٰ کونسل کے اراکین ہر چار سال بعد غزہ، مغربی کنارے اور خارجی قیادت کے نمائندوں کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں، جبکہ قید شدہ حماس کارکنان بھی ووٹ دینے کے اہل ہیں۔
عہدیدار نے بتایا کہ نئے سربراہ کا انتخاب صرف ایک سال کے لیے ہوگا۔ یہ انتخاب اسرائیل کی طرف سے گزشتہ برس کئی حماس رہنماؤں کے ہلاک کیے جانے کے بعد انتہائی حساس تصور کیا جا رہا ہے، جس میں سابق سربراہ اسماعیل ہانیہ بھی شامل ہیں۔
غزہ میں گزشتہ برس ہونے والی لڑائی اور امریکی ثالثی کے بعد بھی حماس اور اسرائیل کے درمیان تشدد جاری ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی متاثر ہوئے ہیں۔