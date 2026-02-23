بالی ووڈ کے معروف فلم ساز اور اداکار انوراگ کشیپ نے متنازع فلم ’’دی کیرالہ اسٹوری 2‘‘ پر کھل کر تنقید کرتے ہوئے اسے محض پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ فلم بنانے والوں نے سنجیدہ موضوع اور مضبوط کہانی کے بجائے منافع کو ترجیح دی ہے۔
کیرالہ اسٹوری 2، پہلی فلم کے تقریباً تین سال بعد ریلیز کی جا رہی ہے، ایک بار پھر بحث و تنازع کا باعث بن گئی ہے۔ اس منصوبے کو ویپول امرت لال شاہ نے پروڈیوس جبکہ ہدایت کاری کماکھیا نارائن سنگھ نے کی ہے۔
کوچی ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کشیپ نے کہا کہ فلم کا مقصد ناظرین کو تقسیم کرنا ہے اور اس میں کوئی بامعنی یا حقیقت پر مبنی کہانی دکھائی نہیں دیتی۔ انہوں نے فلم کے ایک متنازع منظر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے مناظر حقیقت سے دور اور غیر ضروری طور پر اشتعال انگیز ہیں۔ ان کے بقول ایسی پیشکش کا مقصد صرف توجہ حاصل کرنا اور کاروباری فائدہ اٹھانا ہے۔
دوسری جانب اس فلم کے خلاف قانونی محاذ بھی کھل گیا ہے۔ ماہر حیاتیات سری دیو نمبودری نے کیرالہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے فلم کی ریلیز روکنے کی استدعا کی ہے۔ درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ فلم کے بعض مندرجات سماجی ہم آہنگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔
فلم کی ریلیز سے قبل ہی اس پر فنکارانہ آزادی، سماجی ذمہ داری اور حساس موضوعات کے استعمال کے حوالے سے نئی بحث چھڑ گئی ہے۔