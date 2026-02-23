برازیل سے تعلق رکھنے والی سوشل میڈیا انفلوئنسر بیانکا ڈیاس کاسمیٹک سرجری کے بعد پیدا ہونے والی طبی پیچیدگیوں کے باعث محض 27 برس کی عمر میں انتقال کرگئیں۔ ان کی اچانک موت نے سوشل میڈیا صارفین اور مداحوں کو افسردہ کر دیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق سرجری کے بعد بیانکا ساؤ پاؤلو کے قریب اپنے گھر پر آرام اور صحت یابی کے مرحلے میں تھیں کہ اچانک انہیں سانس لینے میں شدید دشواری محسوس ہوئی۔ حالت بگڑنے پر انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی جان بچانے کی کوشش کی، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکیں۔
بعد ازاں معلوم ہوا کہ ان کی موت کی وجہ پلمونری ایمبولزم تھی، جس میں پھیپھڑوں میں خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ بیانکا کی ایک قریبی دوست نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ صحت یابی کے دوران انہیں دو مرتبہ دورے بھی پڑے تھے اور اسپتال پہنچنے تک ان کی حالت انتہائی نازک ہو چکی تھی۔
رپورٹس کے مطابق سرجری کی نوعیت کے بارے میں باضابطہ تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، تاہم یہ واضح کیا گیا کہ وہ آپریشن کے صرف 18 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بیانکا ڈیاس سوشل میڈیا پر تقریباً 60 ہزار فالوورز رکھتی تھیں اور لائف اسٹائل اور ماڈلنگ سے متعلق مواد شیئر کیا کرتی تھیں۔
بیانکا نے اپنی آخری پوسٹ گزشتہ سال دسمبر میں شیئر کی تھی، جس میں ساؤ پاؤلو میں گاڑی کے اندر لی گئی ایک سیلفی شامل تھی۔ واقعے کے بعد مقامی حکام نے موت کی وجوہات اور طبی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔