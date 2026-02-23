پی ایس ایل کی نئی فرنچائز سیالکوٹ اسٹالینز کے مالک کا ٹیم سے علیحدگی کا اعلان

کامل خان نے یہ اعلان سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس کی ایک پوسٹ میں کیا

ویب ڈیسک February 23, 2026
facebook whatsup

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں شامل ہونے والی نئی ٹیم سیالکوٹ اسٹالینز کے مالک کامل خان نے ٹیم سے علیحدگی اختیار کرنے کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا۔

کامل خان نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پاکستان کرکٹ سے محبت کی وجہ سے انہوں نے سیالکوٹ اسٹالینز کی قیادت سنبھالی اور خلوصِ نیت کے ساتھ ذمہ داریاں نبھائیں۔

بیان میں انہوں نے کہا کہ مختصر وقت میں ہم نے نمایاں کامیابیاں حاصل کیں جن میں اسٹیو اسمتھ سے معاہدہ، ٹم پین کی بطور کوچ تقرری اور نیو بیلنس کے ساتھ شراکت داری شامل ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ٹیم سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ انتظامیہ کے حالیہ فیصلوں پرسوچ بچار کے نتیجے میں کیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے یہ فیصلہ کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، لیکن وہ  باضابطہ روانگی سے قبل یہ بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ ٹیم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔

انہوں نے ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔

ایک اور بڑی پیشرفت میں بتایا گیا ہے کہ پی ایس ایل کی نئی ٹیم سیالکوٹ اسٹالینز کے 90 فیصد سے زائد حصص ایک نئے گروپ کو فروخت کیے جا رہے ہیں، جس سے اوز گروپ کا ٹیم پر کنٹرول ختم ہو جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پلاسٹک سرجری کروانے والی برازیلین انفلوئنسر کی اچانک موت، وجہ سامنے آگئی

پلاسٹک سرجری کروانے والی برازیلین انفلوئنسر کی اچانک موت، وجہ سامنے آگئی

 Feb 23, 2026 04:56 PM |
بالی ووڈ میں مسلم مخالف فلمیں بنانے پر انوراگ کشیپ کی سخت تنقید

بالی ووڈ میں مسلم مخالف فلمیں بنانے پر انوراگ کشیپ کی سخت تنقید

 Feb 23, 2026 04:32 PM |
کاش مریم نواز کراچی آجائیں تو یہاں کا حال بھی اچھا ہوجائے، مومنہ اقبال

کاش مریم نواز کراچی آجائیں تو یہاں کا حال بھی اچھا ہوجائے، مومنہ اقبال

 Feb 23, 2026 12:46 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان ہاکی ٹیم کے کوچ خواجہ جنید کا بڑا بیان سامنے آگیا

Express News

یو اے ای کے سفارت خانے کے فٹ بال گراؤنڈ میں رمضان فٹبال ٹورنامنٹ  کا آغاز

Express News

کارلوس الکاریز نے آرتھر فلز کو شکست دے کر قطر اوپن ٹائٹل جیت لیا

Express News

جرمن جونیئر اسکواش چیمپین شپ؛ پاکستان کی سحرش علی فائنل میں شکست کھا گئیں

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: سری لنکا کیخلاف فتح کے بعد انگلش کپتان کا بڑا بیان!

Express News

پی ایس ایل 11: لاہور قلندرز نے اہم جنوبی افریقی کھلاڑی کو ٹیم میں شامل کر لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو