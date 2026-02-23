کراچی میں خواتین کے سامنے سرعام نازیبا حرکات کرنے والا ملزم گرفتار، معافی مانگ لی

ملزم کی شناخت طارق کے نام سے ہوئی جس کیخلاف تھانہ اجمیر نگری میں مقدمہ درج کرلیا گیا

ویب ڈیسک February 23, 2026
facebook whatsup

شہر قائد کے علاقے نارتھ کراچی میں خواتین کے سامنے سرعام نازیبا حرکات کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کرلیا۔

پولیس کے مطابق ملزم کی سوشل میڈیا پر خواتین کے سامنے نازیبا حرکات کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس پر نوٹس لے کر ملزم کا سراغ لگایا گیا۔

پولیس نے ملزم کو نارتھ کراچی کے علاقے اجمیر نگری سے گرفتار کیا جس کی شناخت طارق کے نام سے ہوئی اور اُس نے حراست کے دوران اپنے جرم کا اعتراف کیا۔

مزید پڑھیں

Express News

لاہور: راہگیر خاتون کو ہراساں کرنے والا اوباش گرفتار

Express News

طالبات کو ہراساں کرنے سے منع کرنے پر اوباش افراد کا وین ڈرائیور پر تشدد

Express News

راولپنڈی؛ دیور کی خاتون کو ہراساں کرنے کی کوشش، کپڑے بھی پھاڑ دیے، مقدمہ درج

ملزم کی اپنے کیے پر معافی مانگتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی۔

تھانہ اجمیر نگری میں پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پلاسٹک سرجری کروانے والی برازیلین انفلوئنسر کی اچانک موت، وجہ سامنے آگئی

پلاسٹک سرجری کروانے والی برازیلین انفلوئنسر کی اچانک موت، وجہ سامنے آگئی

 Feb 23, 2026 04:56 PM |
بالی ووڈ میں مسلم مخالف فلمیں بنانے پر انوراگ کشیپ کی سخت تنقید

بالی ووڈ میں مسلم مخالف فلمیں بنانے پر انوراگ کشیپ کی سخت تنقید

 Feb 23, 2026 04:32 PM |
کاش مریم نواز کراچی آجائیں تو یہاں کا حال بھی اچھا ہوجائے، مومنہ اقبال

کاش مریم نواز کراچی آجائیں تو یہاں کا حال بھی اچھا ہوجائے، مومنہ اقبال

 Feb 23, 2026 12:46 PM |

متعلقہ

Express News

پشین: سیکیورٹی فورسز نے حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا، 5 دہشتگرد ہلاک

Express News

سرحد پار سے ہونے والی دہشتگردی کیلئے برداشت اپنی حد تک پہنچ چکی ہے، صدرمملکت

Express News

یہ کیسا انصاف ہے؟ 170 سیٹیں لینے والا جیل میں اور 80 والا حکومت میں ہے، خالد مقبول صدیقی

Express News

خیبرپختونخوا حکومت کو رمضان المبارک کا چاند کتنے کا پڑا؟ اعداد وشمار سامنے آگئے

Express News

پشاور پولیس کی کارروائی، افغان تاجر کو اغوا کرنے والا گینگ گرفتار، مغوی بازیاب

Express News

ایف آئی اے کی انسانی اسمگلرز کیخلاف کارروائی،  سب ایجنٹ اور 8 افغان باشندے گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو