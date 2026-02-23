پاکستان کے اوپنر صاحبزادہ فرحان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں کہ دی ہنڈرڈ لیگ میں ہمیں کون خریدے اور کون نہیں۔
انگلینڈ کے خلاف سپر ایٹ کے میچ سے قبل پریس کانفرنس میں دی ہنڈرڈ لیگ سے متعلق بات کرتے ہوئے بلے باز کا کہنا تھا کہ جہاں بھی کھیلنے کا موقع ملے گاوہ وہاں لیگ کھیلنے کے لیے تیار ہیں اور جن کو ان میں دلچسپی نہیں ان پر ان کی توجہ نہیں ہے۔
دی ہنڈرڈ کے ابتدائی پانچ سیزن میں پاکستان کے صرف نو کھلاڑی حصہ لے سکے ہیں۔ اکثر ٹیمیں پاکستانی کھلاڑیوں کو ان کی انٹرنیشنل مصروفیات کی وجہ سے نہیں خریدتیں۔ اس سال بھی دی ہنڈرڈ لیگ کے دوران پاکستان ویسٹ انڈیز کے خلاف دو ٹیسٹ میچز کھیلے گا۔
پریس کانفرنس میں صاحبزادہ فرحان نے کہا کہ وہ لیگ میں منتخب کیے جانے کے لیے پُر امید ہیں۔ ہر کوئی بہترین لیگز کھیلنا چاہتا ہے۔ دی ہنڈرڈ بہترین لیگز میں سے ایک ہے۔ لہٰذا بہتر کی امید کیجئے۔
واضح رہے گزشتہ ہفتے بی بی سی کی رپورٹ میں انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے پیغامات کا حوالہ دے کر بتایا گیا تھا کہ آئی پی ایل فرنچائزرز کی ملکیت ہنڈرڈ ٹیمیں نیلامی میں کسی پاکستانی کھلاڑی کی بولی نہیں لگائیں گی۔
اس متعلق سابق انگلش کپتان مائیکل وان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ ای سی بی کو اس معاملے کو فوری طور پر دیکھنا ہوگا۔ بورڈ ایک لیگ کا مالک ہے اور ایسا کچھ ہونے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے۔