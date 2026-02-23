محسن نقوی اہم دورے پر اٹلی پہنچ گئے، تین ممالک کے وزرائے داخلہ سے ملاقات ہوگی

اٹلی، یونان اور اسپین کے وزرائے داخلہ غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کیلیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کریں گے

ویب ڈیسک February 23, 2026
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اہم دورے پر اٹلی پہنچ گئے جہاں وہ تین ممالک کے وزرائے داخلہ سے ملاقات کریں گے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق تین ممالک اٹلی، یونان اور سپین کے وزرائے داخلہ  وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کریں گے۔

اٹلی، یونان اور اسپین کے وزرائے داخلہ غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے پاکستانی وزارت داخلہ کی کوششوں کا اعتراف کریں گے۔

اعلامیے کے مطابق پنجاب پولیس آفیسر  وزراء داخلہ کو پنجاب گورنمنٹ کے پولیس خدمت مرکز گلوبل کے بارے میں بریفنگ دیں گے جس کی یورپ بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے۔

وزائے داخلہ کی ملاقات میں دیگر اہم امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
