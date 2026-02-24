واٹس ایپ کا نیا سیکیورٹی فیچر پر کام جاری

اس فیچر کو اکاؤنٹ پاس ورڈ کا نام دیا گیا ہے

ویب ڈیسک February 24, 2026
facebook whatsup

انسٹنٹ میسجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ صارفین کے لیے ایک نئے سیکیورٹی فیچر پر کام کر رہی ہے جس کے ذریعے صارفین اپنے اکاؤنٹ کو پاس ورڈ سے محفوظ بنا سکیں گے۔ اس فیچر کو اکاؤنٹ پاس ورڈ کا نام دیا گیا ہے اور اس کا مقصد موجودہ سیکیورٹی آپشنز جیسے ٹو اسٹیپ ویریفکیشن کے ساتھ اضافی تحفظ فراہم کرنا ہے۔

یہ اپ ڈیٹ فی الحال تیاری کے مراحل میں ہے اور ابھی تمام صارفین کے لیے دستیاب نہیں۔ دیگر بیٹا فیچرز کی طرح امکان ہے کہ اسے پہلے منتخب ٹیسٹرز کے لیے جاری کیا جائے گا اور بعد میں ایپ کے آئندہ ورژن میں وسیع پیمانے پر متعارف کرایا جائے گا۔

اکاؤنٹ پاس ورڈ فیچر کے تحت صارفین ایپ کی سیٹنگز میں جا کر حروف اور اعداد پر مشتمل پاس ورڈ بنا سکیں گے۔ بیٹا اپ ڈیٹس کی ابتدائی تفصیلات کے مطابق پاس ورڈ کی لمبائی 6 سے 20 حروف کے درمیان ہوگی اور اس میں کم از کم ایک حرف اور ایک عدد شامل کرنا لازمی ہوگا۔

یہ نیا پاس ورڈ واٹس ایپ کے موجودہ 6 ہندسوں پر مشتمل ویریفکیشن کوڈ کے ساتھ کام کرے گا۔

لاگ اِن یا اکاؤنٹ کی تصدیق کے وقت صارف پہلے معمول کا ایس ایم ایس ویریفکیشن کوڈ درج کرے گا۔ اگر ٹو اسٹیپ ویریفکیشن فعال ہوگی تو اس کا کوڈ بھی دینا ہوگا، اور اس کے بعد ایپ نیا اکاؤنٹ پاس ورڈ درج کرنے کا تقاضا کرے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

Feb 23, 2026 11:25 PM |
شوبز والوں اب بس کرو، بہت شادیاں ہوگئیں! فیصل قریشی نے مومنہ اقبال کو کیا مشورہ دیا

شوبز والوں اب بس کرو، بہت شادیاں ہوگئیں! فیصل قریشی نے مومنہ اقبال کو کیا مشورہ دیا

Feb 23, 2026 10:20 PM |
مرد ظالم ہوتا ہے یا عورت؟ عتیقہ اوڈھو نے تلخ حقیقت بتادی

مرد ظالم ہوتا ہے یا عورت؟ عتیقہ اوڈھو نے تلخ حقیقت بتادی

Feb 23, 2026 09:26 PM |

متعلقہ

Express News

جرمنی: کھدائی کے دوران 2000 برس قدیم اہم رومی مقام دریافت

Express News

ناسانے آرٹیمس مشن کے لانچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا

Express News

ممنوعہ مواد تک رسائی کیلئے امریکا کا نئے پورٹل پر کام جاری

Express News

میٹا کا ’میسنجر ایپ‘ مکمل طور پر بند کرنے فیصلہ

Express News

واٹس ایپ نے صارفین کیلئے نیا فیچر متعارف کرا دیا

Express News

ملک بھر کی جامعات میں اے آئی کورس لازمی قرار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو