ایم کیو ایم پاکستان نے کارکنان کو بلدیاتی انتخابات کی تیاری تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی

کراچی:
خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی مرکزی کمیٹی کا اہم اجلاس بہادرآباد مرکز پر منعقد ہوا جس میں اہم تنظیمی اور سیاسی فیصلے کیے گئے۔
اجلاس میں فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، امین الحق، فرقان اطیب اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔
ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ کارکنان پہلے مرحلے میں کنٹونمنٹ بورڈ بلدیاتی انتخابات کی تیاری شروع کریں اور ساتھ ہی بلدیہ عظمیٰ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی فوری حکمت عملی مرتب کی جائے.
ان انتخابات میں تقریباً 10 ہزار امیدواروں کی ضرورت ہوگی۔ اس سلسلے میں کارکنان کو ہدایت کی گئی کہ وہ علاقائی سطح پر بلدیاتی مہم تیز کریں جبکہ تنظیمی ذمہ داران امیدواروں کی فہرستوں کی تیاری شروع کریں۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سانحہ گل پلازہ کے معاملے میں اگر جوڈیشل کمیشن نے ایم کیو ایم کو فریق نہ بنایا تو پارٹی سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔
ذرائع کے مطابق اجلاس میں سندھ میں مبینہ بدترین حکمرانی کے خلاف عید کے بعد احتجاجی تحریک شروع کرنے پر بھی غور کیا گیا۔
مزید برآں اجلاس میں ایم کیو ایم کے اسیر، لاپتہ اور شہید کارکنان کے لیے ایک خصوصی تقریب کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا جبکہ پارٹی رہنما ان کارکنان کے اہل خانہ سے ان کے گھروں پر ملاقاتیں بھی کریں گے۔