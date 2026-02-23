ایم کیو ایم پاکستان نے کارکنان کو بلدیاتی انتخابات کی تیاری تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی

اجلاس میں بدترین حکمرانی کے خلاف عید کے بعد احتجاجی تحریک شروع کرنے پر بھی غور کیا گیا

نعیم خانزادہ February 23, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی مرکزی کمیٹی کا اہم اجلاس بہادرآباد مرکز پر منعقد ہوا جس میں اہم تنظیمی اور سیاسی فیصلے کیے گئے۔

اجلاس میں فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، امین الحق، فرقان اطیب اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔

ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ کارکنان پہلے مرحلے میں کنٹونمنٹ بورڈ بلدیاتی انتخابات کی تیاری شروع کریں اور ساتھ ہی بلدیہ عظمیٰ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی فوری حکمت عملی مرتب کی جائے. 

ان انتخابات میں تقریباً 10 ہزار امیدواروں کی ضرورت ہوگی۔ اس سلسلے میں کارکنان کو ہدایت کی گئی کہ وہ علاقائی سطح پر بلدیاتی مہم تیز کریں جبکہ تنظیمی ذمہ داران امیدواروں کی فہرستوں کی تیاری شروع کریں۔

مزید پڑھیں

Express News

ایم کیو ایم پاکستان کی سانحہ گل پلازہ جوڈیشل کمیشن میں فریق بننے کی درخواست مسترد

اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سانحہ گل پلازہ کے معاملے میں اگر جوڈیشل کمیشن نے ایم کیو ایم کو فریق نہ بنایا تو پارٹی سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔

ذرائع کے مطابق اجلاس میں سندھ میں مبینہ بدترین حکمرانی کے خلاف عید کے بعد احتجاجی تحریک شروع کرنے پر بھی غور کیا گیا۔

مزید برآں اجلاس میں ایم کیو ایم کے اسیر، لاپتہ اور شہید کارکنان کے لیے ایک خصوصی تقریب کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا جبکہ پارٹی رہنما ان کارکنان کے اہل خانہ سے ان کے گھروں پر ملاقاتیں بھی کریں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

Feb 23, 2026 11:25 PM |
شوبز والوں اب بس کرو، بہت شادیاں ہوگئیں! فیصل قریشی نے مومنہ اقبال کو کیا مشورہ دیا

شوبز والوں اب بس کرو، بہت شادیاں ہوگئیں! فیصل قریشی نے مومنہ اقبال کو کیا مشورہ دیا

Feb 23, 2026 10:20 PM |
مرد ظالم ہوتا ہے یا عورت؟ عتیقہ اوڈھو نے تلخ حقیقت بتادی

مرد ظالم ہوتا ہے یا عورت؟ عتیقہ اوڈھو نے تلخ حقیقت بتادی

Feb 23, 2026 09:26 PM |

متعلقہ

Express News

محسن نقوی اہم دورے پر اٹلی پہنچ گئے، تین ممالک کے وزرائے داخلہ سے ملاقات ہوگی

Express News

علی امین گنڈا پور کیخلاف گوشواروں اور اثاثوں میں تضاد کا کیس ڈی لسٹ

Express News

امیر قطر کی دعوت پر وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ نے طارق جہانگیری کو برطرف کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کردیا

Express News

کراچی سے متعلق وزرا کے بیانات وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا جائے، سندھ حکومت کا پی پی قیادت سے مطالبہ

Express News

ن لیگ عمران خان سے معاملات ٹھیک کرے وعدہ کرتا ہوں حکومت گرانے نہیں دینگے، راجا ناصر عباس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو