اقوام متحدہ کی جعلی پناہ گزینی درخواست پر کمبوڈیا جانے والے دو مسافر جناح ایئرپورٹ پر آف لوڈ

کراچی:
وفاقی تحقیقاتی ادارہ امیگریشن نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے پاکستانی پاسپورٹ اور ویزا کے ساتھ کمبوڈیا جانے والے دو مسافروں کو مشکوک دستاویزات پر آف لوڈ کر دیا۔
ایف آئی اے حکام کے مطابق مسافر سنل گل کے موبائل فون کی جانچ کے دوران متعدد دستاویزات برآمد ہوئیں، جن میں اقوام متحدہ کے نام پناہ گزینی کی درخواستیں بھی شامل تھیں۔
برآمد شدہ دستاویزات میں کاپاکس وکٹر آئی ایم سیموئل کے نام سے متعلق کاغذات بھی موجود تھے، جن کا مقصد بیرون ملک پناہ حاصل کرنا بتایا گیا۔
ابتدائی تحقیقات میں سنل گل نے مؤقف اختیار کیا کہ وکٹر سیموئل پناہ گزینی کے معاملات میں اس کی مدد کر رہا تھا، جبکہ وکٹر سیموئل نے دستاویزات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ میں پناہ کے لیے استعمال کی گئی تھیں۔
ایف آئی اے کے مطابق واقعے سے مشکوک غلط بیانی اور غیر قانونی ہجرت کی ممکنہ معاونت کا انکشاف ہوا ہے۔ دونوں مسافروں کو آف لوڈ کر کے مزید جانچ پڑتال اور قانونی کارروائی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں تفتیش جاری ہے۔