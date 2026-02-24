حاضر سروس بھارتی فوجی اہلکار منشیات اسمگلنگ کیس میں گرفتار

ملزمان ناکوں اور ٹول پلازوں سے با آسانی گزرنے کیلئے سرکاری شناختی کارڈز کا غلط استعمال کرتے تھے

ویب ڈیسک February 24, 2026
بھارتی فوج کے نشئی فوجی منشیات اسمگلنگ جیسے مکروہ دھندے چلانے میں مصروف ہیں۔

بھارتی جریدے نے نااہل مودی کےداخلی سیکیورٹی بیانیہ کے برعکس زمینی  حقائق کا پردہ چاک کر دیا ہے۔

بھارتی جریدہ دی ہندو کے مطابق بھارتی پولیس نے فریدکوٹ میں منشیات اسمگلنگ نیٹ ورک میں فوجی، پولیس اہلکار اور خواتین سمیت 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ 

گرفتار حاضر سروس بھارتی فوجی کی شناخت جَرنَیل سنگھ  اور برطرف پولیس اہلکار کی شناخت امر دیپ سنگھ سے ہوئی، گرفتار شدہ ملزمان سے 4.8 کلوگرام ہیروئن، اسلحہ، دو گاڑیاں اور ایکس یو وی برآمد کی گئیں۔

ملزمان ناکوں اور ٹول پلازوں سے با آسانی گزرنے کیلئے سرکاری شناختی کارڈز کا غلط استعمال کرتے تھے، بھارتی ڈائریکٹر جنرل پولیس گورو یادیو  کے مطابق ملزمان متعدد منشیات اسمگلنگ مقدمات میں ملوث تھے۔

عالمی ماہرین کے مطابق مودی حکومت کی نااہلی اور بھارتی فوج کی منشیات مافیا میں موجودگی  نے بھارت کو  جرائم پیشہ عناصر کیلئے محفوظ گڑھ بنا دیا۔

بھارتی فوج میں کڑا احتساب نہ ہونے کے باعث باوردی افراد منظم جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے سرغنہ بن چکے ہیں۔
