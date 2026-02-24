سپریم کورٹ: نجی فریقین کے تنازع پر خیبر پختونخوا حکومت اور محتسب کی اپیلیں خارج

جب نجی فریقین خاموش ہیں تو حکومت اور محتسب کیوں اپیل میں آئے؟، عدالت

ویب ڈیسک February 24, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

سپریم کورٹ نے نجی فریقین کے درمیان جائیداد کے تنازع پر خیبر پختونخوا حکومت اور محتسب کی اپیلیں ناقابلِ سماعت قرار دے کر خارج کر دیں۔

جسٹس مسرت ہلالی نے تحریری فیصلے میں کہا کہ جب نجی فریقین خاموش ہیں تو حکومت اور محتسب کیوں اپیل میں آئے؟ محتسب جج ہے فریق نہیں، اعلیٰ عدالتوں میں اپنے فیصلوں کی وکالت نہیں کر سکتا،

سپریم کورٹ نے کہا کہ محتسب ایک نیم عدالتی ادارہ ہے، وہ فیصلے سے متاثر ہونے والا فریق نہیں بن سکتا، محتسب کی حیثیت ایک منصف کی ہے، اسے غیر جانبدار رہنا چاہئے، خیبر پختونخوا حکومت اس جائیداد کی وارث تھی نہ ہی فیصلے سے اسے کوئی ذاتی نقصان پہنچا۔

فیصلے میں کہا گیا کہ حکومت اور محتسب کو اپیل دائر کرنے کا کوئی قانونی حق حاصل نہیں، اگر جائیداد کے اصل دعویدار اپیل کرنا چاہیں تو ان کا حق متاثر نہیں ہوگا۔

واضح رہے کہ شبیر خان اور دیگر نجی فریقین کے درمیان جائیداد کی ملکیت اور تقسیم کا تنازع تھا جس پر خیبر پختونخوا کی خاتون محتسب نے ویمن پراپرٹی ایکٹ 2019 کے تحت اس کیس میں فیصلہ دیا تھا، پشاور ہائیکورٹ نے محتسب کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے اسے دائرہ اختیار سے تجاوز قرار دیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

Feb 23, 2026 11:25 PM |
شوبز والوں اب بس کرو، بہت شادیاں ہوگئیں! فیصل قریشی نے مومنہ اقبال کو کیا مشورہ دیا

شوبز والوں اب بس کرو، بہت شادیاں ہوگئیں! فیصل قریشی نے مومنہ اقبال کو کیا مشورہ دیا

Feb 23, 2026 10:20 PM |
مرد ظالم ہوتا ہے یا عورت؟ عتیقہ اوڈھو نے تلخ حقیقت بتادی

مرد ظالم ہوتا ہے یا عورت؟ عتیقہ اوڈھو نے تلخ حقیقت بتادی

Feb 23, 2026 09:26 PM |

متعلقہ

Express News

محسن نقوی اہم دورے پر اٹلی پہنچ گئے، تین ممالک کے وزرائے داخلہ سے ملاقات ہوگی

Express News

علی امین گنڈا پور کیخلاف گوشواروں اور اثاثوں میں تضاد کا کیس ڈی لسٹ

Express News

امیر قطر کی دعوت پر وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ نے طارق جہانگیری کو برطرف کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کردیا

Express News

کراچی سے متعلق وزرا کے بیانات وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا جائے، سندھ حکومت کا پی پی قیادت سے مطالبہ

Express News

ن لیگ عمران خان سے معاملات ٹھیک کرے وعدہ کرتا ہوں حکومت گرانے نہیں دینگے، راجا ناصر عباس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو