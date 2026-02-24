26 نومبراحتجاج کیس میں پی ٹی آئی کے 30 کارکنان اشتہاری قرار

پولیس ریکارڈ کی عدم دستیابی کے باعث آج کسی مقدمہ میں شہادتیں ریکارڈ نہ ہو سکیں

ویب ڈیسک February 24, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل

انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 26 نومبراحتجاج کیس میں پی ٹی آئی کے 30 کارکنان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ 

انسداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنان کیخلاف مختلف تھانوں میں درج 5 مقدمات کی سماعت ہوئی، عدالت نے تھانہ کھنہ کے مقدمہ میں 30 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔

عدالت کی جانب سے 31 پی ٹی آئی کارکنان کیخلاف اشتہاری کی کاروائی گزشتہ سماعت پر شروع کی گئی تھی۔ ایک پی ٹی آئی ورکر کی جانب سے آج عدالت میں پیش ہونے پر اشتہار کی کاروائی ختم کردی گئی۔

عدالت نے تھانہ کھنہ کے مقدمہ کی سماعت 2 اپریل اور تھانہ مارگلہ کے مقدمہ کی سماعت 4 اپریل اور تھانہ کوہسار کے مقدمہ کی سماعت 26 مارچ تک ملتوی کردی۔ تھانہ ترنول اور آبپارہ کے مقدمات کی سماعت 10 مارچ تک ملتوی کردی گئی۔

پولیس ریکارڈ کی عدم دستیابی کے باعث آج کسی مقدمہ میں شہادتیں ریکارڈ نہ ہو سکیں، پی ٹی آئی کارکنان کیخلاف دہشت گردی، توڑ پھوڑ، ودیگر دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

 Feb 24, 2026 11:57 AM |
پہلے پیار ہوا اور پھر نکاح کیا، 60 سالہ حکیم نے اپنی محبت کی داستان سنادی

پہلے پیار ہوا اور پھر نکاح کیا، 60 سالہ حکیم نے اپنی محبت کی داستان سنادی

 Feb 24, 2026 11:32 AM |
ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

Feb 23, 2026 11:25 PM |

متعلقہ

Express News

محسن نقوی اہم دورے پر اٹلی پہنچ گئے، تین ممالک کے وزرائے داخلہ سے ملاقات ہوگی

Express News

علی امین گنڈا پور کیخلاف گوشواروں اور اثاثوں میں تضاد کا کیس ڈی لسٹ

Express News

امیر قطر کی دعوت پر وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ نے طارق جہانگیری کو برطرف کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کردیا

Express News

کراچی سے متعلق وزرا کے بیانات وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا جائے، سندھ حکومت کا پی پی قیادت سے مطالبہ

Express News

ن لیگ عمران خان سے معاملات ٹھیک کرے وعدہ کرتا ہوں حکومت گرانے نہیں دینگے، راجا ناصر عباس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو