کوہاٹ میں لیڈی ڈاکٹر مہوش کے قتل کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے جب کہ مرکزی ملزمان کی شناخت ہو گئی۔
ڈی پی او کوہاٹ شہباز الہی نے کہا کہ ملزمان کی شناخت کے بعد مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے اور شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ کی جا رہی ہے، مقتولہ ڈاکٹر مہوش کے اہلِ خانہ کو ہر ممکن انصاف فراہم کیا جائے گا۔
ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال کوہاٹ نے کہا کہ ڈاکٹر مہوش کا مبینہ طور پر ایک بیمار خاتون کے شوہر سے جھگڑا ہوا تھا اور جھگڑا کرنے والے شخص کو اسپتال میں تعینات پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔
ڈی پی او کوہاٹ نے کہا کہ ڈاکٹر مہوش کو 2 روز قبل اسپتال سے گھر جاتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔
ڈاکٹر مہوش کے قتل کے بعد ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔