شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

ڈاکٹر نبیہا اور حارث کھوکھر میڈیا پر کھل کر ایک دوسرے کیخلاف بیانات دے رہے ہیں

February 24, 2026
سوشل میڈیا انفلوائنسر ڈاکٹر نبیہا علی کی مشکوک فطرت سے متعلق پرانی ویڈیو کلپ وائرل ہوگئی۔ 

ڈاکٹر نبیہا علی خان نے اپنے دیرینہ دوست حارث کھوکھر سے حال ہی میں شادی کی ،  ان کے نکاح سے لے کر ولیمہ تک ہر تقریب کو میڈیا نے بھرپور کوریج دی گئی۔ 

ڈاکٹر نبیہا نہ صرف اس رشتے پر خوش تھی بلکہ شادی کے بعد مختلف شوز میں اپنے شوہر کے ساتھ بھی دکھائی دیں۔ تاہم میاں بیوی کے درمیان تعلقات خوشگوار نہیں اور وہ علیحدہ رہ رہے ہیں۔ 

ڈاکٹر نبیہا علی خان اور حارث کھوکھر اس وقت میڈیا پر کھل کر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔

ڈاکٹر نبیہا نے میزبان فضا علی کے رمضان پروگرام میں شرکت کی اور شادی کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات کے بارے میں بات کی۔

ڈاکٹر نبیہا جب اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والے اختلافات پر گفتگو کر رہی تھیں اُس وقت میزبان فضا علی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔

فضا علی کئی مواقعوں پر شدید جذباتی اور آبدیدہ بھی ہو گئی تاہم ان کے اس عمل اور انداز گفتگو پر سوشل میڈیا پر تنازع کھڑا کردیا۔

نبیہا کا الزام ہے کہ حارث اور ان کے اہلِ خانہ نے انہیں ذہنی اذیت دی اور گھر سے نکال دیا جب کہ حارث نے ان تمام الزامات کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہیں۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ نبیہا کی فطرت بہت زیادہ شک کرنے والی ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے، حارث کے مطابق یہی اصل وجہ ہے جس کی بنا پر وہ انہیں چھوڑ کر گئیں۔

بعد ازاں، سوشل میڈیا پر ان کا ایک پرانا کلپ وائرل ہورہا ہے جو ولیمہ کے صرف دو ماہ بعد ریکارڈ کیا گیا تھا۔ 

وائرل ویڈیو میں حارث کھوکھر کہتے ہیں کہ نبیہا علی خان میں صرف ایک کمی ہے، اور وہ ان کی حد سے زیادہ شک کرنے والی طبیعت ہے اور وہ ان پر باہر تعلقات رکھنے کا شبہ کرتی ہیں۔

 

 
 Feb 24, 2026 01:58 PM |
بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

Feb 24, 2026 12:48 PM |
عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

 Feb 24, 2026 12:25 PM |

