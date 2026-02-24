ماسکو کے ریلوے اسٹیشن میں دھماکا، ہلاکتیں

روس کی وزارت داخلہ نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں

ویب ڈیسک February 24, 2026
روس میں ہوئے دھماکے میں ایک پولیس اہلکار اور حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق روس کے دارالحکومت ماسکو کے ایک ریلوے اسٹیشن کے باہر دھماکے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا جبکہ دو زخمی ہو گئے ہیں۔

حملہ آور بھی موقع پر ہی ہلاک ہوگیا جس کی حکام نے تصدیق کردی ہے۔

دھماکہ سویولوسکی ریلوے اسٹیشن جو ماسکو کے مرکز میں ایک بڑا ٹرانسپورٹ ہب ہے، کے باہر صبح کے وقت پیش آیا۔

حکام کے مطابق ایک نامعلوم شخص نے پولیس کی ڈیوٹی گاڑی کے قریب پہنچ کر بم پھاڑا جس سے وہ خود بھی ہلاک ہوگیا۔

دھماکے میں ایک ٹریفک پولیس افسر ہلاک ہوا اور دو دیگر پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔

روس کی وزارت داخلہ نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اب تک حملہ آور کی شناخت یا حملے کے پیچھے کوئی واضح مقصد سامنے نہیں آیا ہے۔
