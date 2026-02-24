خیبرپختونخوا حکومت کا ہزارہ ڈویژن کیلیے 200 ارب کے خصوصی پیکج کا اعلان

اس پیکج میں سے 50 ارب روپے خصوصی طور پر سیاحت کے فروغ سے متعلق منصوبوں کے لیے مختص کیے جائیں گے

ویب ڈیسک February 24, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

وزیراعلی خیبرپختونخوا سہیل افریدی نے ہزارہ ڈویژن کے لیے 200 ارب روپے پر مشتمل خصوصی جامع ترقیاتی پیکج تشکیل دینے کا اعلان کردیا۔

وزیراعلیٰ نے پیکج تشکیل دینے کا اعلان  کرتے ہوئے ہدایت کی کہ اس پیکج میں سے 50 ارب روپے خصوصی طور پر سیاحت کے فروغ سے متعلق منصوبوں کے لیے مختص کیے جائیں۔

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی زیر صدارت پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں ہزارہ ڈویژن کے پارلیمنٹیرینز کا اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوام جہاں وفاقی حکومت سے این ایچ اے کے زیر اہتمام ہری پور تا مانسہرہ جی ٹی روڈ کی دو رویہ توسیع کا مطالبہ پیش کیا گیا۔

وزیراعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے منصوبے کے لیے صوبائی حکومت کی مالی شراکت کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا کہ صوبائی حکومت عوام کی سہولت کے لیے ہری پور تا مانسہرہ  جی ٹی روڈ کو دو روٹ کرنے میں بھرپور معاونت کرے گی۔

اجلاس میں آئندہ مالی سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تیاری کے سلسلے میں تفصیلی مشاورت کی گئی اور ڈویژن کی ترقیاتی ضروریات کا جائزہ لیا گیا۔

وزیراعلیٰ نے ہزارہ ڈویژن کے لیے 200 ارب روپے پر مشتمل خصوصی جامع ترقیاتی پیکج تشکیل دینے کا اعلان کرتے ہوئے ہدایت کی کہ اس پیکج میں سے 50 ارب روپے خصوصی طور پر سیاحت کے فروغ سے متعلق منصوبوں کے لیے مختص کیے جائیں تاکہ ہزارہ ڈویژن کی پوٹینشل یعنی اس کے قدرتی حسن اور سیاحتی مقامات سے بھر پور استفادہ کیا جا سکے۔

اعلامیے کے مطابق خصوصی ترقیاتی پلان میں شامل اسکیموں کی تجاویز کے لیے پارلیمنٹیرینز کی علیحدہ مشاورتی نشست منعقد کرنے کی بھی ہدایت کی گئی تاکہ مقامی ضروریات اور ترجیحات کو مدنظر رکھتے ہوئے قابلِ عمل اور دیرپا اسکیمیں تیار کی جا سکیں۔

وزیر اعلی سہیل آفریدی نے واضح کیا کہ آئندہ مالی سال کی ترقیاتی منصوبہ بندی ماضی سے مختلف اور نمایاں ہوگی جس میں بڑے اور عوامی اہمیت کے حامل منصوبوں کو شامل کیا جائے گا جبکہ جاری ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو اولین ترجیح دی جائے گی تاکہ عوام جلد از جلد ان کے ثمرات سے مستفید ہو سکیں۔

وزیراعلیٰ نے مزید اعلان کیا کہ الائی کو ضلع بنانے کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا تاکہ انتظامی امور کو عوام کے قریب لایا جا سکے اور مقامی سطح پر خدمات کی فراہمی کو موثر بنایا جا سکے۔

انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ آئندہ مالی سال کی ترقیاتی منصوبہ بندی کو حتمی شکل دینے سے قبل تمام منصوبوں کی ابتدائی تخمینہ و منصوبہ دستاویزات(پی سی ون) مکمل کی جائیں تاکہ وسائل کا درست اور شفاف استعمال یقینی بنایا جا سکے۔

وزیراعلیٰ نے کہا کہ بانی چیئرمین عمران خان کے وژن کے مطابق صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بھرپور سرمایہ کاری کی جائے گی اور صوبے کے پسماندہ اضلاع پر خصوصی توجہ مرکوزکی جائے گی۔

اجلاس میں اسپیکر خیبرپختونخوا اسمبلی اور ہزارہ ڈویژن سے منتخب قومی و صوبائی اسمبلیوں کے اراکین نے اجلاس میں شرکت کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

 Feb 24, 2026 01:58 PM |
بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

Feb 24, 2026 12:48 PM |
عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

 Feb 24, 2026 12:25 PM |

متعلقہ

Express News

محسن نقوی اہم دورے پر اٹلی پہنچ گئے، تین ممالک کے وزرائے داخلہ سے ملاقات ہوگی

Express News

علی امین گنڈا پور کیخلاف گوشواروں اور اثاثوں میں تضاد کا کیس ڈی لسٹ

Express News

امیر قطر کی دعوت پر وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ نے طارق جہانگیری کو برطرف کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کردیا

Express News

کراچی سے متعلق وزرا کے بیانات وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا جائے، سندھ حکومت کا پی پی قیادت سے مطالبہ

Express News

ن لیگ عمران خان سے معاملات ٹھیک کرے وعدہ کرتا ہوں حکومت گرانے نہیں دینگے، راجا ناصر عباس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو