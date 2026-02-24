اطالوی کرکٹ بورڈ جنسی ہراسانی کے الزامات کی زد میں

بورڈ نے ملزم کو فوری طور پر معطل کر دیا

ویب ڈیسک February 24, 2026
بھارت اور سری لنکا میں منعقد ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پہلی بار شرکت کے بعد اطالوی کرکٹ کو جنسی ہراسانی کے الزامات نے ہلا کر رکھ دیا۔

فیڈریشن کرکٹ اٹالی کے مطابق یہ الزامات اٹلی کی ویمنز ٹیم کی ایک کھلاڑی نے ویمنز کرکٹ کو آرڈینیٹر پرابتھ اکنیلیگوڈا پر عائد کیے ہیں اور جس کو اطالوی بورڈ نے معطل کر دیا ہے۔

بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ الزامات پر وفاقی پراسیکیوٹر کی جانب سے تفتیش جاری ہے۔ مزید برآں ملزم سے فوری طور پر تمام ذمہ داریاں واپس لیتے ہوئے اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ بورڈ کی جانب سے یہ قدم کسی بھی قسم کی غیر ضروری قیاس آرائیوں سے بچنے اور ماحول کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
