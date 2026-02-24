بھارت اور سری لنکا میں منعقد ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پہلی بار شرکت کے بعد اطالوی کرکٹ کو جنسی ہراسانی کے الزامات نے ہلا کر رکھ دیا۔
فیڈریشن کرکٹ اٹالی کے مطابق یہ الزامات اٹلی کی ویمنز ٹیم کی ایک کھلاڑی نے ویمنز کرکٹ کو آرڈینیٹر پرابتھ اکنیلیگوڈا پر عائد کیے ہیں اور جس کو اطالوی بورڈ نے معطل کر دیا ہے۔
بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ الزامات پر وفاقی پراسیکیوٹر کی جانب سے تفتیش جاری ہے۔ مزید برآں ملزم سے فوری طور پر تمام ذمہ داریاں واپس لیتے ہوئے اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ بورڈ کی جانب سے یہ قدم کسی بھی قسم کی غیر ضروری قیاس آرائیوں سے بچنے اور ماحول کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔