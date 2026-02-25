میٹا کا سیمی کنڈکٹر کمپنی سے 100 ارب ڈالر کا معاہدہ

معاہدے کے تحت میٹا کے پاس اس سیمی کنڈکٹر کمپنی میں 10 فی صد شیئرز بھی ہوں گے

ویب ڈیسک February 25, 2026
ٹیکنالوجی کمپنی میٹا نے ایڈوانسڈ مائیکرو ڈیوائسز (اے ایم ڈی) سے اے آئی چپس خریدنے کے لیے 100 ارب ڈالر مالیت کا معاہدہ کر لیا۔

معاہدے کے تحت میٹا کے پاس اس سیمی کنڈکٹر کمپنی میں 10 فی صد شیئرز بھی ہوں گے۔

یہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہونے والے بڑے چِپ سپلائی معاہدوں کی تازہ ترین کڑی ہے، جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ٹیک کمپنیاں ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے اس صنعت میں کتنی بھاری سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔

یہ معاہدہ گزشتہ سال ہونے والی اس ڈیل کی یاد دلاتا ہے جو اے ایم ڈی اور اوپن اے آئی کے درمیان طے پائی تھی، جس کے تحت چیٹ جی پی ٹی بنانے والی کمپنی نے اے ایم ڈی میں حصص حاصل کیے تھے۔

میٹا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اے ایم ڈی کی جدید ترین چِپس ایم آئی 450 خریدے گی تاکہ اپنے ڈیٹا سینٹرز کی کارکردگی کو مزید مضبوط اور تیز بنایا جا سکے۔
