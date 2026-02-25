امریکا کے سیریل گینیز ورلڈ ریکارڈ شکن ڈیوڈ رش نے اپنی سالگرہ کو یادگار بنانے کے لیے اہلِ خانہ اور دوستوں کے ساتھ مل کر ایک اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔
ریاست آئیڈاہو سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ رش نے 20 پانسوں کو دو میناروں کی شکل میں سب سے کم وقت میں ترتیب دینے کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔
انہوں نے بتایا کہ اپنی سالگرہ کے موقع پر انہوں نے اپنے بھائی جونتھن، بھابھی کورٹنی اور دوست اینڈریا کو ساتھ ملا کر گنیز ورلڈ ریکارڈ کی کوشش کی۔
انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا کہ چیلنج سننے میں آسان لگتا ہے۔ ایک مینار میں دس پانسے، دوسرے میں دس پانسے۔ چار افراد ایک ٹیم کی صورت میں اور گھڑی کو اس وقت روکنا جب بیسواں پانسہ بالکل درست جگہ پر رکھ دیا جائے۔ مگر یاد رکھیں، سادہ کا مطلب آسان نہیں ہوتا۔
رش کے مطابق کوششوں کے دوران درجنوں بار مینار ڈھے گئے اور پانسے بکھر گئے۔