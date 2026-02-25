فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

مبینہ آڈیو میں فضا علی کہتی ہیں ’ڈاکٹر صاحب کی نبیہا سے یہ پہلی ملاقات تھی‘

ویب ڈیسک February 25, 2026
facebook whatsup
فوٹو: اے آئی

اداکارہ فضا علی کے رمضان پروگرام کی مبینہ آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد صارفین نے ڈاکٹر نبیہا کا مکمل پروگرام ’اسکرپٹڈ‘ قرار دے دیا۔ 

سوشل میڈیا پر ایک مبینہ آڈیو تیزی سے وائرل ہورہی ہے جس سے متعلق دعویٰ کیا جارہا ہے کہ یہ ادکارہ فضا علی کے رمضان پروگرام کی آڈیو ہے جس میں ڈاکٹر نبیہا علی نے شرکت کی تھی۔ 

بظاہر آڈیو میں پروگرام کے فوراً ہونے والی گفتگو سنائی دے رہی ہے جب کہ وائرل آڈیو میں آواز فضا علی کی ہے جو کہتی ہیں ’ہنٹ مجھے بولنے نہیں دے رہے اور مسلسل آگے آرہے ہیں، تاہم آج کی یہ بھی وائرل ہی نکلی‘۔ 

فضا علی کا مزید کہنا تھا کہ ماں کا موضوع بہت جلدی رکھ دیا، جس پر مرد کی آواز کی کسی نے پوچھا ’ابا والا کرلیں پہلے پھر‘؟ 

فضا علی نے جواب دیا کہ نہیں ماں کا موضوع بہت رونق والا ہوتا ہے، اس دوران ایک اور آواز آئی کہ کل ساس کا کیا تھا آج ماں کا کرنا بنتا ہے اور جو یہ رونا شروع ہوئی۔

ایک اور مرد کی آواز آئی ’اچھا ہے نہ چلنے دو، ہر جگہ پر کمنٹ ہورہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ میمز اس پر بنے گی، وہ پچھلی دفعہ جو رمضان میں اس کے ساتھ بنی تھی، وہ بھی ساری میرے پر بات آگئی تھی۔ 

وائرل آڈیو میں پروگرام میں موجود ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ’فضا علی کہہ رہی ہے آپ پکڑیں ڈاکٹر صاحب‘، اس دوران ایک اور آواز آئی ’آئیڈیا اچھا تھا یا نہیں‘ْ جس پر فضا علی نے جواب دیا ’ہاں اچھا آئیڈیا تھا اور سب سے مزے کی بات نبیہا سے کل ان کی پہلی ملاقات تھی اور یہ نہیں جانتے تھے‘۔ 

واضح رہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ڈاکٹر نبیہا علی خان نے اپنے دیرینہ دوست حارث کھوکھر سے حال ہی میں شادی کی ،  ان کے نکاح سے لے کر ولیمہ تک ہر تقریب کو میڈیا نے بھرپور کوریج دی گئی۔ 

ڈاکٹر نبیہا نہ صرف اس رشتے پر خوش تھی بلکہ شادی کے بعد مختلف شوز میں اپنے شوہر کے ساتھ بھی دکھائی دیں۔ تاہم میاں بیوی کے درمیان تعلقات خوشگوار نہیں اور وہ علیحدہ رہ رہے ہیں۔ 

ڈاکٹر نبیہا علی خان اور حارث کھوکھر اس وقت میڈیا پر کھل کر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔

ڈاکٹر نبیہا نے میزبان فضا علی کے رمضان پروگرام میں شرکت کی اور شادی کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات کے بارے میں بات کی۔

ان کا کہنا تھا کہ ان کی شادی اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے،  رشتہ ابھی ختم نہیں ہوا، مگر حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ بات طلاق تک جا سکتی ہے۔

ڈاکٹر نبیہا جب اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والے اختلافات پر گفتگو کر رہی تھیں اُس وقت میزبان فضا علی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔

فضا علی کئی مواقعوں پر شدید جذباتی اور آبدیدہ بھی ہو گئی تاہم ان کے اس عمل اور انداز گفتگو پر سوشل میڈیا پر تنازع کھڑا کردیا۔

اکثر نے اسے ’پلانٹڈ‘ تو کسی نے اوور ایکٹنگ قرار دیا۔ تاہم، اس معاملے کی حقیقت سامنے آگئی ہے۔ 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

Feb 25, 2026 10:56 AM |
دبئی اور شارجہ ایسے جاتا ہوں جیسے لانڈھی یا کورنگی جانا ہو، حنیف راجہ

دبئی اور شارجہ ایسے جاتا ہوں جیسے لانڈھی یا کورنگی جانا ہو، حنیف راجہ

Feb 24, 2026 11:39 PM |
سب سے زیادہ سبسکرائبرز رکھنے والے یوٹیوبر پُراسرار بیماری میں مبتلا

سب سے زیادہ سبسکرائبرز رکھنے والے یوٹیوبر پُراسرار بیماری میں مبتلا

Feb 24, 2026 10:15 PM |

متعلقہ

Express News

دبئی اور شارجہ ایسے جاتا ہوں جیسے لانڈھی یا کورنگی جانا ہو، حنیف راجہ

Express News

سب سے زیادہ سبسکرائبرز رکھنے والے یوٹیوبر پُراسرار بیماری میں مبتلا

Express News

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

Express News

بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

Express News

عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

Express News

پہلے پیار ہوا اور پھر نکاح کیا، 60 سالہ حکیم نے اپنی محبت کی داستان سنادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو