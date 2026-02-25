ڈیرہ اسماعیل خان:
پنجاب کے ضلع بھکر میں داجل چیک پوسٹ پر حملے کے بعد دریا خان پل کو عارضی طور پر ٹریفک کے لئے بند کردیا گیا جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ عوام غیر ضروری سفر سے گریز کریں، سفر انتہائی ضروری ہو تو اپنا شناختی کارڈ، موٹر سائیکل، گاڑی کے مکمل کاغذات ہمراہ رکھیں۔
شہریوں سے درخواست ہے کہ انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں اور غیر ضروری بحث نہ کریں۔
یاد رہے کہ گزشتہ روز پنجاب کو خیبرپختونخوا سے ملانے والے دریا کے پل پر واقع پنجاب پولیس کی داجل چیک پوسٹ پر افطار کے وقت خودکش حملہ ہوا تھا جس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوگئے تھے۔