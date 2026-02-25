وفاقی  آئینی عدالت میں آنکھوں کی 6/6 بینائی کا دلچسپ تذکرہ

وکیل صاحب آپ دُور سے فائل دکھا رہے ہیں، میری نظر 6/6 نہیں ہے، جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس

ویب ڈیسک February 25, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

وفاقی آئینی عدالت میں جوڈیشل الاؤنس کیس کی سماعت کے دوران آنکھوں کی 6/6 بینائی سے متعلق دلچسپ تذکرہ بھی ہوا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق دورانِ سماعت جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ وکیل صاحب آپ دُور سے فائل کو دکھا رہے ہیں، میری نظر 6/6 نہیں ہے۔

جسٹس عامر فاروق نے مزید کہا کہ نظر 6/6 بھی ہوتی تب بھی دُور سے پڑھنا ممکن نہیں۔وکلا دُوربین یا ٹیلی اسکوپ لے کر دُور سے پڑھ سکتے ہوں گے۔ مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا۔

انہوں نے کیس سے متعلق ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جوڈیشل الاؤنس کے کیسز کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ ایک سماعت میں اتنا طویل کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ہر کیٹیگری کا کیس الگ الگ ٹیک اپ کریں گے۔

بعد ازاں جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اٹارنی جنرل کو نوٹس  کرتے ہوئے کیس کی سماعت 4 اپریل تک ملتوی کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

 Feb 25, 2026 12:33 PM |
فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

Feb 25, 2026 11:06 AM |
دبئی اور شارجہ ایسے جاتا ہوں جیسے لانڈھی یا کورنگی جانا ہو، حنیف راجہ

دبئی اور شارجہ ایسے جاتا ہوں جیسے لانڈھی یا کورنگی جانا ہو، حنیف راجہ

Feb 24, 2026 11:39 PM |

متعلقہ

Express News

ملتان شہر میں پولیس کا بڑا سرچ آپریشن، سیکڑوں افراد کی چیکنگ، 8 افراد گرفتار

Express News

سانحہ گل پلازہ تحقیقات؛ جوڈیشل کمیشن کی سماعت، عینی شاہدین و متاثرین طلب

Express News

پاکستان کا افغان طالبان رجیم کی اعلانیہ جنگ کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ

Express News

کراچی ایئرپورٹ میں کارروائی؛ جعلی شناخت پر سفر کرنے والا مسافر گرفتار

Express News

بھکر میں چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید

Express News

امیر قطر نے وزیراعظم کی دورۂ پاکستان کی دعوت قبول کرلی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو