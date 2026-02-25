پاکستان کے نامور کامیڈین ومیزبان تابش ہاشمی کے پروگرام کے دوران ایک سوال پوچھنے پر اداکارہ زارا نور عباس اچانک رونے لگ گئی اور پھر پروگرام ادھورا چھوڑ کر چلی گئیں۔
سوشل میڈیا نجی ٹی وی شو کا مقبول پروگرام کا ایک کلپ وائرل ہورہا ہے جس کی میزبانی معروف کامیڈین تابش ہاشمی کرتے ہیں۔
وائرل ویڈیو کلپ میں تابش ہاشمی کی جانب سے ایک سوال پوچھا گیا جس پر بطور مہمان پروگرام میں شریک اداکارہ زار نور عباس خود پر قابو نہ رکھ سکیں اور رونے لگ گئیں، بعد ازاں وہ پروگرام بھی چھوڑ کر چلی گئیں۔
وائرل ویڈیو پر صارفین بھی حیرت کا اظہار کررہے ہیں جب کہ کچھ صارفین اسے ریٹنگ کے لیے کیا جانے والا پبلسٹی اسٹنڈ بھی قرار دے رہے ہیں۔
تاہم وائرل کلپ کی حقیقت واضح نہیں ہوسکی، البتہ کچھ صارفین نے کمنٹ میں کہا ہے کہ اداکارہ کی جانب سے پروگرام کے میزبان کے ساتھ مذاق کیا گیا تھا۔
وائرل ویڈیو میں میزبان ادکارہ سے سوال کرتے ہیں ’آپ کا ایک ڈرامہ تھا زیبائش جس سے آپ کو عالمی سطح پر شہرت ملی تھی اور اس حوالے سے بھارتی گلوکار ہنی سنگھ نے بھی ایک ٹوئٹ کی تھی، وہ کیا تھی‘؟
یہ سوال سنتے ہیں اداکارہ زارا نور عباس یکدم خاموش اور سنجیدہ ہوگئیں، اس دوران میزبان ہنستے رہے اور پوچھتے رہے کہ کیا ہوگیا کچھ تو بولیں، خاموش کیوں ہوگئیں؟
بعد ازاں، اداکارہ نے جواب دیا ’ہاں انہوں نے ٹوئٹ کی تھی اور میرے کام کا مذاق اڑایا تھا لیکن میں نہیں سمجھتی وہ اتنا مزاحیہ تھا‘، جس پر تابش ہاشمی نے پوچھا ’کیا کہا تھا، مجھے بتائیں میں جواب دیتا ہوں‘۔
زارا نور عباس نے کہا میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتی، اور آپ نے یہ سوال پوچھا ہی کیوں، میں نے تو منع کیا تھا کہ اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی، اس دوران تابش ہاشمی کہتے رہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا، چلیں اس کو ہم ایڈیٹ میں کاٹ دیں گے۔
تاہم، اداکارہ اچانک رونے لگ گئیں اور پھر پروگرام ادھورا چھوڑ کر چلی گئیں۔