راولپنڈی: آٹھ بچوں کی ماں کا قتل شادی شدہ نوجوان سے ٹک ٹاک پر دوستی کا شاخسانہ نکلا

راولپنڈی کے تھانہ گوجر خان کے علاقے میں 43 سالہ شادی شدہ خاتون کے اندھے قتل کا معمہ حل ہوگیا۔
پولیس نے قتل میں ملوث مرکزی ملزم کو گرفتار کرلیا، معاملہ سوشل میڈیا ٹک ٹاک پر ملائشیا میں مقیم شادی شدہ شخص سے آشنائی کا نکلا۔
پولیس کے مطابق لکی مروت کی رہائشی 8 بچوں کی ماں 43 سالہ نعمانہ افضل کی ملائشیا میں مقیم 32 سالہ عدنان اختر سے سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک وغیرہ پر دوستی ہوئی۔ مسلسل رابطوں و بات چیت کے دوران دوستی محبت میں تبدیل ہوگئی۔
عدنان اختر خاتون سے پیسے بھی منگواتا رہا اور غیر قانونی سرگرمیوں پر ملائیشیا سے ڈیپورٹ ہوا تو تب بھی نعمانہ سے پیسے منگوائے۔ عدنان اپنے علاقے گوجرخان سے مخلتف اوقات میں خاتون سے ملاقات کیلئے لکی مروت بھی جاتا رہا۔
قربتیں بڑھیں تو نعمانہ نے اسے اپنے پہلی اہلیہ کو طلاق دیکر شادی کرنے کا کہنا شروع کردیا، ملاقاتوں کے دوران بھی ملزم عدنان اختر خاتون نعمانہ سے ضروریات کے لیے پیسے لیتا رہتا۔
قتل کرنے سے ایک دن پہلے عدنان لکی مروت گیا اور گاڑی پر نعمانہ کو لیکر راولپنڈی آگیا، وہ خاتون کو گاڑی میں ہی مختلف مقامات پر گھوماتا پھیراتا رہا۔
نعمانہ کے پہلی اہلیہ کو فارغ کرکے شادی کرنے کے اسرار پر عدنان اختر نے اپنے دوست کامران کے ساتھ مل کر اسے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، دونوں نے گاڑی میں ہی خاتون کو دم گھونٹ کر قتل کیا اور نعش نجی کالج کے قریب سڑک کنارے پھینک کر فرار ہوگئے۔
خاتون کے اندھے قتل کا مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا، پولیس نے خاتون کی شناخت نادرا ریکارڈ سے کرائی تو وہ لکی مروت کی رہائشی نکلی، اسکے خاوند کو طلب کیا گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ اسکی اہلیہ دو دن سے لاپتہ تھی۔
پولیس نے ہیومین انٹیلیجنس اور ٹیکنکل ذرائع استعمال کرکے مقتولہ سے رابطے میں رہنے والوں کی چھان بین کی تو عدنان سے رابطوں کا انکشاف ہوا، پولیس ٹیم نے عدنان کو ٹریس کرکے شامل تفتیش کیا توکیس کی کڑیاں سلجھتی چلی گئیں۔
ملزم عدنان نے ساتھی کامران کے ساتھ مل کر گھناؤنے جرم کا اعتراف بھی کرلیا جس کو پولیس نے باقاعدہ گرفتار کرلیا ہے۔ شریک ملزم کامران مفرور ہے جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔