اس سال نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کو 3 لاکھ 75 ہزار بچوں کی درخواستیں موصول 

سینیٹ کی ذیلی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم و تربیت کا اجلاس سینیٹر کامران مرتضیٰ کی زیر صدارت ہوا

ویب ڈیسک February 25, 2026
facebook whatsup

سینیٹ کی ذیلی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم و تربیت کا اجلاس سینیٹر کامران مرتضیٰ کی زیر صدارت ہوا، اجلاس میں نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن (NAVTTC) کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عامر جان نے گزشتہ پانچ سالہ کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی۔

ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے بتایا کہ نیوٹیک میں بچوں کو مفت فنی تعلیم کے ساتھ وظیفہ دیا جاتا ہے، جبکہ مدرسوں کے بچوں کو دس ہزار روپے ماہانہ وظیفہ دیا جا رہا ہے اور سالانہ دو ہزار بچوں کو مدرسوں میں فنی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیوٹیک کا نیا پروگرام سندھ میں شروع کر دیا گیا ہے۔

کمیٹی اجلاس میں رکن نے سوال اٹھایا کہ 60 ہزار ٹریننگ کی اجازت کے باوجود 72 ہزار ٹریننگز کیسے کی گئیں، جس پر ای ڈی نیوٹیک نے جواب دیا کہ بہتر مینجمنٹ کے ذریعے مزید بچوں کو تربیت دی جا سکتی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی جانب سے تین لاکھ ٹریننگز کا ہدف دیا گیا ہے، جبکہ اس سال تین لاکھ پچھتر ہزار بچوں نے ٹریننگ کے لیے درخواست دی۔

ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے مطابق Huawei کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور چالیس فیصد ادائیگی ملازمت ملنے پر ہوگی۔

ان کا کہنا تھا کہ نیوٹیک کا براہِ راست روزگار دلانے میں کردار نہیں، ہم صرف ملازمت کی کنفرمیشن کرتے ہیں۔

اجلاس میں بتایا گیا کہ 2024 کی ٹریننگز میں 53 فیصد ملازمت کی شرح حاصل ہوئی۔ کنوینئر کمیٹی نے سوالات اٹھائے کہ 2011 سے اب تک کتنے اداروں کے خلاف کارروائی کی گئی، مختلف اداروں کو کتنی سیٹیں دی گئیں اور بجٹ کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔

ای ڈی نیوٹیک نے بتایا کہ ادارے کا 8 ارب روپے کا منصوبہ 2027 تک جاری ہے، مانیٹرنگ گزشتہ سال بھی کرائی گئی اور اس سال بھی کرائی جائے گی، جبکہ پروگرام کے تمام بچوں کی تفصیلات نیوٹیک کے پاس موجود ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دلہن کی گود میں سر رکھ کر فوٹو شوٹ، 60 سالہ حکیم کی ویڈیوز پر صارفین برہم

دلہن کی گود میں سر رکھ کر فوٹو شوٹ، 60 سالہ حکیم کی ویڈیوز پر صارفین برہم

 Feb 25, 2026 01:33 PM |
تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

 Feb 25, 2026 12:33 PM |
فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

Feb 25, 2026 11:06 AM |

متعلقہ

Express News

ملتان شہر میں پولیس کا بڑا سرچ آپریشن، سیکڑوں افراد کی چیکنگ، 8 افراد گرفتار

Express News

سانحہ گل پلازہ تحقیقات؛ جوڈیشل کمیشن کی سماعت، عینی شاہدین و متاثرین طلب

Express News

پاکستان کا افغان طالبان رجیم کی اعلانیہ جنگ کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ

Express News

کراچی ایئرپورٹ میں کارروائی؛ جعلی شناخت پر سفر کرنے والا مسافر گرفتار

Express News

بھکر میں چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید

Express News

امیر قطر نے وزیراعظم کی دورۂ پاکستان کی دعوت قبول کرلی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو