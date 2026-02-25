گُل پلازہ جوڈیشل کمیشن نے ریسکیو رضا کار کے بیان پر کے ایم سی افسران اور دیگر کو نوٹس جاری کردیے

کمیشن نے ڈی جی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو، کے ایم سی کے میونسپل کمشنر اور چیف فائر آفیسر سے 27 فروری تک جواب طلب کرلیا

ویب ڈیسک February 25, 2026
facebook whatsup

گُل پلازہ جوڈیشل کمیشن نے ریسکیو رضا کار دانش کے بیان پر کے ایم سی افسران اور دیگر کو نوٹس جاری کردیے۔

گل پلازہ کمیشن کی کارروائی شروع ہوئی تو شہری سید عبد اللہ نے بیان دیا کہ دس بجکر دس منٹ پر آگ لگنے کا علم ہوا، شاپنگ مکمل ہوچکی تھی، دکانداروں نے سامان باہر نکالنے کا کہا، آگ تیز ہونے پر میزا نائن فلور پر تھے، نیچے راستہ نہ ملنے پر واپس آئے، گرل کے گیٹ کو موڑ کر نکلے۔

انہوں نے کہا کہ پرائیوٹ ٹرک پر اتارا گیا، اس کے بعد بے ہوشی طاری ہوئی، تین بجے ہوش آیا۔

جسٹس آغا فیصل کے سوال پر جواب دیا کہ ایمبولنس کے سوا کوئی ریسکیو موجود نہیں تھا، کسی کو گرل کے ذریعے نکالتے نہیں دیکھا۔

رضاکار دانش نے بتایا کہ آگ دیکھ کر فائر فائٹرز کی مدد کی پیشکش کی، دو لیڈرز دی گئیں، سیڑھی کے ذریعے اوپر گئے، ایک ایدھی رضاکار نے مدد کی، 6، 7 افراد کو نکالا، بغیر گیس ماسک کام ناممکن تھا۔

دانش نے کہا کہ کسی کے پاس گیس ماسک نہیں تھا، سیکنڈ اور تھرڈ فلور پر آگ نہیں تھی، ابتدا میں بہتر کوشش ہوتی تو حالات بہتر ہوتے، دھواں زہریلا تھا، گیلے کپڑوں سے ریسکیو کیا، فائر حکام زیادہ تربیت یافتہ محسوس نہیں ہوئے۔

دانش کے مطابق چھت پر پہنچنے پر جنریٹر میں آگ لگی، زمین زیادہ گرم نہیں تھی، چار افراد کو ریسکیو کیا، بجلی بند نہ کی جاتی تو اموات ہو جاتیں، ابتدائی مرحلے میں صورتحال قابو میں تھی، ریمپ سے نیچے جاتے وقت آگ وہاں بھی پہنچ چکی تھی۔

گُل پلازہ جوڈیشل کمیشن نے ریسکیور دانش کے بیان پر کے ایم سی افسران اور دیگر کو نوٹس جاری کردیئے۔

کمیشن نے ڈی جی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو، کے ایم سی کے میونسپل کمشنر اور چیف فائر آفیسر سے 27 فروری تک جواب طلب کرلیا۔

نوٹس میں کہا گیا کہ ریسکیور دانش کے پیش کردہ بیان میں سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، جن کے بارے میں جرح ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دلہن کی گود میں سر رکھ کر فوٹو شوٹ، 60 سالہ حکیم کی ویڈیوز پر صارفین برہم

دلہن کی گود میں سر رکھ کر فوٹو شوٹ، 60 سالہ حکیم کی ویڈیوز پر صارفین برہم

 Feb 25, 2026 01:33 PM |
تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

 Feb 25, 2026 12:33 PM |
فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

Feb 25, 2026 11:06 AM |

متعلقہ

Express News

ملتان شہر میں پولیس کا بڑا سرچ آپریشن، سیکڑوں افراد کی چیکنگ، 8 افراد گرفتار

Express News

سانحہ گل پلازہ تحقیقات؛ جوڈیشل کمیشن کی سماعت، عینی شاہدین و متاثرین طلب

Express News

پاکستان کا افغان طالبان رجیم کی اعلانیہ جنگ کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ

Express News

کراچی ایئرپورٹ میں کارروائی؛ جعلی شناخت پر سفر کرنے والا مسافر گرفتار

Express News

بھکر میں چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید

Express News

امیر قطر نے وزیراعظم کی دورۂ پاکستان کی دعوت قبول کرلی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو