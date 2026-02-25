علی امین سے سیکیورٹی واپس لینے سے متعلق وزیراعلیٰ کے پی کا ردعمل سامنے آگیا

علی امین گنڈا پور نے گزشتہ روز صوبائی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی واپس لیے جانے کی تصدیق کی تھی

ویب ڈیسک February 25, 2026
اسلام آباد:

وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے علی امین گنڈا پور سے سیکیورٹی واپس لینے کے معاملے پر ردعمل دیا ہے۔

گزشتہ روز، علی امین گنڈا پور نے صوبائی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی واپس لیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے اپنی پارٹی کی حکومت پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔

علی امین گنڈاپور نے میڈیا سے گفتگو میں تصدیق کی تھی کہ وزیراعلیٰ کی سیکیورٹی گزشتہ روز چیف سیکیورٹی افسر کے حکم سے واپس لی گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک جیمر، دو ڈبل کیبن اور ڈرائیور سمیت 14 افراد کا اسٹاف تھا، ڈی آئی خان ایک حساس علاقہ ہے اور مجھے پہلے سے تھریٹ الرٹس ہیں، یہ تھرٹ الرٹس بحیثیت سابق وزیراعلیٰ اور حکومت میں دہشت گردی کے حوالے سے مؤثر پالیسی کے باعث ملی ہیں۔

اسلام آباد ہائیکورٹ کے باہر سیکیورٹی واپس لینے سے متعلق سوال پر سہیل آفریدی نے جواب دیا کہ یہ جھوٹ ہے اور کسی سے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی، میں اتنا فارغ نہیں کہ سیکیورٹی واپس لیتا رہوں۔

وزیراعلیٰ نے کہا کہ ہماری ترجیح بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے، اگر کوئی نان ایشو کو ایشو بنا کر خبروں میں رہنا چاہتے ہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔

دوسری جانب، خیبر پختونخوا پولیس نے بھی سیکیورٹی واپس نہ لینے کی تصدیق کر دی۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے پاس 77 پولیس اہلکار موجود ہیں، علی امین گنڈا پور کی رہائش گاہ پر پولیس سیکیورٹی ونگ کے 58 اہلکار اور ایف آر پی پولیس کے 12 جوان بھی تعینات ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے بنگلے پر ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کے بھی 7 جوان تعینات ہیں۔

کے پی پولیس نے علی امین گنڈاپور کے بنگلے کی تفصیلات جاری کر دیں۔
