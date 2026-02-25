امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد ایران کا سخت ردعمل سامنے آگیا

ایران اور امریکا کے درمیان جوہری پروگرام اور علاقائی سلامتی کے معاملات پر کشیدگی بدستور برقرار ہے

ویب ڈیسک February 25, 2026
facebook whatsup

تہران: ایران نے اپنے میزائل پروگرام سے متعلق امریکی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا ہے۔

ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق امریکی دعوے “بڑا جھوٹ” ہیں اور ان میں کوئی صداقت نہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ جنوری میں احتجاجی واقعات کے دوران ہلاکتوں کی تعداد سے متعلق امریکی الزامات بھی غلط اور گمراہ کن ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران جلد ایسے میزائل بنالے گا جو امریکا تک پہنچیں گے، ٹرمپ

Express News

امریکا کے پاس ایران پر لگاتار 5 دن تک خوفناک حملے کرنے کا ذخیرہ موجود ہے؛ اسرائیل

واضح رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے حالیہ بیان میں کہا تھا کہ ایران کے میزائل یورپی ممالک اور خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اور ایران ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جو مستقبل میں امریکا تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

ایران اور امریکا کے درمیان جوہری پروگرام اور علاقائی سلامتی کے معاملات پر کشیدگی بدستور برقرار ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دلہن کی گود میں سر رکھ کر فوٹو شوٹ، 60 سالہ حکیم کی ویڈیوز پر صارفین برہم

دلہن کی گود میں سر رکھ کر فوٹو شوٹ، 60 سالہ حکیم کی ویڈیوز پر صارفین برہم

 Feb 25, 2026 01:33 PM |
تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

 Feb 25, 2026 12:33 PM |
فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

Feb 25, 2026 11:06 AM |

متعلقہ

Express News

مسلم ملک میں 25 سے 28 فروری تک چار روزہ تعطیلات

Express News

اسرائیلی فوج نے فلسطینی خواتین کے مردہ جسموں سے اعضا تک نکالے؛ ہولناک انکشافات

Express News

مزید سرجریز کروائیں پر عتیقہ اوڈھو کا فہد مصطفیٰ کو جواب؛ سوشل میڈیا پر واہ واہ ہوگئی

Express News

ایک اور حادثہ؛ بھارت کا ہیلی کاپٹر سمندر میں گر گیا؛ 7 افراد سوار تھے

Express News

بدنام زمانہ جنسی اسکینڈل؛ گرفتاری کے بعد برطرف برطانوی سفیر ضمانت پر رہا

Express News

امریکا کے پاس ایران پر لگاتار 5 دن تک خوفناک حملے کرنے کا ذخیرہ موجود ہے؛ اسرائیل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو