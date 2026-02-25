وفاقی وزیرِ تعلیم خالد مقبول صدیقی نے پریس کانفرنس میں ملک بھر میں “نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ” مہم کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک بھی بچہ تعلیم کے میدان میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔
انہوں نے بتایا کہ اس مہم کے تحت تعلیمی اداروں کی تعداد، ان کی حالت اور سہولیات کا جامع جائزہ لیا جائے گا۔ عمارتوں کی کمی کی صورت میں مساجد اور گھروں میں بھی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا، جبکہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں 100 فیصد بچوں کا اسکول میں داخلہ یقینی بنایا جائے گا۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 25-A پر مکمل عملدرآمد حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسکولوں سے باہر بچوں کے لیے “فیڈرل ایکشن پلان 2025-2030” تیار کر لیا گیا ہے، جس کے تحت گھر گھر جا کر بچوں کی نشاندہی اور میپنگ کی جائے گی، اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ متعارف کرائی جائے گی، متبادل تعلیمی راستے اور ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرامز فراہم کیے جائیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل ڈیش بورڈز کے ذریعے داخلوں اور حاضری کی شفاف نگرانی ہوگی، تاکہ غربت اور جغرافیائی دوری تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ والدین، اساتذہ اور میڈیا کو اس قومی مشن میں حکومت کا ساتھ دینا ہوگا کیونکہ تعلیم ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔
خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ جب انہیں وزارت ملی تو تعلیمی اعداد و شمار تشویشناک تھے، جس پر انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کو تعلیمی ایمرجنسی سے آگاہ کیا۔ ان کے مطابق دیہی علاقوں میں تعلیم کے رجحان کو بڑھانے اور سماجی سوچ میں تبدیلی ایک بڑا چیلنج ہے، جس کے لیے گلی محلوں تک پہنچنا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت اس مہم کو علامتی نہیں بلکہ عملی اور وقت کی پابند بنائے گی اور زیادہ سے زیادہ وسائل بروئے کار لا کر ہر بچے کا مستقبل محفوظ کیا جائے گا۔
وفاقی وزیر نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی کہ وہ آؤٹ آف اسکول بچوں کے داخلے کے لیے فرنٹ فٹ پر آ کر کردار ادا کرے۔
پریس کانفرنس کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ دنیا تعلیمی معیشت کی جانب بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کو بھی ترقی کے اس سفر میں تعلیم کو مرکزی حیثیت دینا ہوگی۔