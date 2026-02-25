لاہور میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل، ہوشربا انکشافات

لاہور کے علاقے شادمان میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کے قتل کا افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔
پنجاب پولیس کے مطابق مقتولہ کے شوہر، ساس اور تین دیوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ مقتولہ کے والد محفوظ احمد کے بیان پر درج کیا گیا۔
مقدمہ کے متن کے مطابق قتل کا واقعہ گزشتہ روز پیش آیا، جس میں خاتون کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ مدعی کا کہنا ہے کہ انہوں نے 12 سال قبل بیٹی کی شادی پر 150 تولہ سونا دیا، تاہم شوہر اور سسرالی افراد مسلسل بیٹی کو تنگ کرتے رہے۔
مدعی کے مطابق بیٹی کا شوہر اکثر جھگڑا کرتا تھا اور بیٹی کا گھر بسانے کے لیے ڈیفنس میں کمرشل پلاٹ اور برانڈتھ روڈ پر دکان بھی دی گئی۔ اس کے باوجود شوہر، ساس اور دیور مزید ساڑھے تین کروڑ روپے کا مطالبہ کر رہے تھے۔
مقدمہ میں بتایا گیا کہ مدعی نے ایک کروڑ روپے اپنے ملازم کے ذریعے داماد اسماعیل کو بھجوائے، جبکہ ملزم مقتولہ کی گاڑی فروخت کرنا چاہتا تھا، جس پر جھگڑا ہوا اور بعد ازاں قتل کا واقعہ پیش آیا۔
پولیس کے مطابق واقعے کے بعد مقتولہ کے شوہر سمیت بعض ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔