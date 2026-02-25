تحریک انصاف کی آئندہ احتجاجی تحریک کے حوالے سے پنجاب اور کے پی کے فیصلوں پر پی ٹی آئی تقسیم دکھائی دینے لگی۔
ذرائع کے مطابق تحریک انصاف پنجاب کے رہنماوں نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بیانات پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔
روپوش سینیئر رہنما نے رائے دی ہے کہ ڈائیلاگ کے بجائے رہائی فورس کا قیام پنجاب کے کارکنوں کی مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ کے پی میں تو حکومت ہونے کی وجہ سے مشکلات کم ہے، پنجاب میں کارکن مشکل میں ہے۔
ذرائع پی ٹی آئی پنجاب کے مطابق فورس بنانے کے اعلانات تو اسیران اور روپوش رہنماؤں کی قربانیاں ضائع کرنے کے مترادف ہے۔
روپوش سیئینر رہنما نے رائے دی کہ رہائی فورس کے ذرائع احتجاج تحریک میں تشدد نہ آنے کی ضمانت کون دے گا۔ پنجاب میں گرفتاریوں اور پکڑ دھکڑ کی وجہ سے پہلے ہی کارکن خاموش ووٹرز کی شکل اختیار کر چکا ہے۔
پنجاب کے اسیران پہلے ہی احتجاجی تحریک مؤخر اور فلسطین ایشو پر آل پارٹی کانفرنس کی تجویز دیں چکے ہیں۔