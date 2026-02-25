سونے کی قیمت میں مسلسل چوتھے روز اضافہ، فی تولہ نرخ کیا ہوگئے؟

فی اونس سونے کی قیمت 13ڈالر کے اضافے سے 5ہزار 185ڈالر کی سطح پر آگئی

ویب ڈیسک February 25, 2026
کراچی:

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز اضافہ ہوگیا۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 13ڈالر کے اضافے سے 5ہزار 185ڈالر کی سطح پر آگئی۔

عالمی مارکیٹ میں اضافے سے مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونے کی قیمت بھی 1ہزار 300روپے کے اضافے سے 5لاکھ 41ہزار 262روپے کی سطح پر آگئی۔

Express News

سونے کی قیمت میں آج بھی ہزاروں روپے کا اضافہ

اسی طرح، فی دس گرام سونے کی قیمت 1 ہزار 114روپے  بڑھ کر 4لاکھ 64ہزار 044روپے کی سطح پر آگئی۔

سونے کے ساتھ ساتھ، فی تولہ چاندی کی قیمت 268 روپے کے اضافے سے 9ہزار 554 روپے کی سطح پر آگئی جبکہ فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 230روپے کے اضافے سے 8ہزار 191روپے کی سطح پر آگئی۔
