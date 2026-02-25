آئی ایم ایف کے ساتھ تیسرے اقتصادی جائزہ کے تحت پرفارمنس ریویو ہوگا، وزیر خزانہ

آئی ایم ایف وفد سے پیر کے روز اسلام آباد میں بات چیت ہوگی، محمد اورنگزیب

February 25, 2026
وفاقی وزیرخزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تیسرے اقتصادی جائزہ کے تحت پرفارمنس ریویو ہوگا۔

وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بدھ کو قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف وفد سے پیر کے روز اسلام آباد میں بات چیت ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے ٹیکس محاصل کے حوالے سے ہم اچھی پوزیشن میں ہیں وزیر خزانہ نیمزیدکہا آئی ایم ایف وفد کیساتھ ٹیکس ریونیو پر بھی بات چیت ہوگی، یو اے ای کیڈپازٹس کیروول اوور کا کوئی مسئلہ نہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے سات ارب ڈالر کے ای ایف ایف پروگرام کے تیسرے اقتصادی جائزے کے لئے پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کے درمیان کراچی میں تیسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری ہے ایک ارب چالیس کروڑ ڈالر کے آر ایس ایف پروگرام کے دوسرے جائزے پر بھی مذاکرات ہوں گے۔
