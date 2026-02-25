تعمیراتی بےترتیبی کے خاتمے کے لیے “ون پنجاب، ون اسٹینڈرڈ، ون ڈیزائن” پالیسی کی منظوری

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں تعمیراتی بے ترتیبی کے خاتمے اور یکساں ترقی کے فروغ کے لیے “ون پنجاب، ون اسٹینڈرڈ، ون ڈیزائن” پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کے تحت پنجاب بھر میں انفراسٹرکچر اور اربن ڈیزائن کو عالمی معیار کے مطابق یکساں بنایا جائے گا۔
وزیراعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں انفراسٹرکچر اسٹینڈرائزیشن پر بریفنگ دی گئی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب کی سڑکیں، اسکول، اسپتال، بس اسٹاپس، فٹ پاتھ، گرین بیلٹس اور سائن بورڈز ایک ہی خوبصورت اور معیاری ڈیزائن کے تحت تیار ہوں گے۔ یوں صوبے کا ہر شہر، ہر گلی اور ہر شاہراہ نظم و ضبط اور جمالیاتی حسن کی ایک ہی پہچان بنے گی۔
مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب کا انفراسٹرکچر بکھری ہوئی تعمیرات نہیں بلکہ یکساں ترقی کی علامت ہوگا، جہاں روڈز، اسکول، اسپتال اور بس اسٹاپس “برانڈ پنجاب” کے سفیر کے طور پر نظر آئیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈسپلن ہی ترقی کا اصل حسن ہے اور صوبہ اب ایک رنگ اور ایک معیار سے پہچانا جائے گا۔
اجلاس میں صوبہ بھر میں یکساں روڈز، گرین بیلٹس، فٹ پاتھ اور سائن بورڈز بنانے، روڈز کے کنارے کیاسک اور چھوٹی دکانوں کے کیبن کے یکساں ڈیزائن مقرر کرنے، جبکہ اسکولوں، اسپتالوں اور بس اسٹاپس کے لیے اسٹینڈرائزڈ تعمیراتی ڈیزائن نافذ کرنے پر بھی غور کیا گیا۔
وزیراعلیٰ نے اسٹینڈرائزڈ ڈیزائن مینول تیار کرنے کی ہدایت جاری کی اور انفراسٹرکچر کی مکمل کایا پلٹ کے لیے خودمختار اتھارٹی کے قیام پر بھی غور کرنے کا حکم دیا۔
وزیراعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ لاہور سے راجن پور تک ہر گلی سگھڑ، ہر شاہراہ دیدہ زیب اور ہر ادارہ نظم و ضبط کا شاہکار ہوگا، اور یکساں انفراسٹرکچر و روڈ فرنیچر پنجاب کے شہروں کو جمالیاتی طور پر پرکشش بنائیں گے۔