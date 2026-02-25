تعمیراتی بےترتیبی کے خاتمے کے لیے “ون پنجاب، ون اسٹینڈرڈ، ون ڈیزائن” پالیسی کی منظوری

وزیراعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں انفراسٹرکچر اسٹینڈرائزیشن پر بریفنگ دی گئی

ویب ڈیسک February 25, 2026
facebook whatsup

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں تعمیراتی بے ترتیبی کے خاتمے اور یکساں ترقی کے فروغ کے لیے “ون پنجاب، ون اسٹینڈرڈ، ون ڈیزائن” پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کے تحت پنجاب بھر میں انفراسٹرکچر اور اربن ڈیزائن کو عالمی معیار کے مطابق یکساں بنایا جائے گا۔

وزیراعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں انفراسٹرکچر اسٹینڈرائزیشن پر بریفنگ دی گئی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب کی سڑکیں، اسکول، اسپتال، بس اسٹاپس، فٹ پاتھ، گرین بیلٹس اور سائن بورڈز ایک ہی خوبصورت اور معیاری ڈیزائن کے تحت تیار ہوں گے۔ یوں صوبے کا ہر شہر، ہر گلی اور ہر شاہراہ نظم و ضبط اور جمالیاتی حسن کی ایک ہی پہچان بنے گی۔

مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب کا انفراسٹرکچر بکھری ہوئی تعمیرات نہیں بلکہ یکساں ترقی کی علامت ہوگا، جہاں روڈز، اسکول، اسپتال اور بس اسٹاپس “برانڈ پنجاب” کے سفیر کے طور پر نظر آئیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈسپلن ہی ترقی کا اصل حسن ہے اور صوبہ اب ایک رنگ اور ایک معیار سے پہچانا جائے گا۔

اجلاس میں صوبہ بھر میں یکساں روڈز، گرین بیلٹس، فٹ پاتھ اور سائن بورڈز بنانے، روڈز کے کنارے کیاسک اور چھوٹی دکانوں کے کیبن کے یکساں ڈیزائن مقرر کرنے، جبکہ اسکولوں، اسپتالوں اور بس اسٹاپس کے لیے اسٹینڈرائزڈ تعمیراتی ڈیزائن نافذ کرنے پر بھی غور کیا گیا۔

وزیراعلیٰ نے اسٹینڈرائزڈ ڈیزائن مینول تیار کرنے کی ہدایت جاری کی اور انفراسٹرکچر کی مکمل کایا پلٹ کے لیے خودمختار اتھارٹی کے قیام پر بھی غور کرنے کا حکم دیا۔

وزیراعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ لاہور سے راجن پور تک ہر گلی سگھڑ، ہر شاہراہ دیدہ زیب اور ہر ادارہ نظم و ضبط کا شاہکار ہوگا، اور یکساں انفراسٹرکچر و روڈ فرنیچر پنجاب کے شہروں کو جمالیاتی طور پر پرکشش بنائیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عتیقہ اوڈھو کا فہد مصطفیٰ کو جواب، اداکار نے بھی لائیو پروگرام میں ردعمل دیدیا

عتیقہ اوڈھو کا فہد مصطفیٰ کو جواب، اداکار نے بھی لائیو پروگرام میں ردعمل دیدیا

 Feb 25, 2026 02:24 PM |
دلہن کی گود میں سر رکھ کر فوٹو شوٹ، 60 سالہ حکیم کی ویڈیوز پر صارفین برہم

دلہن کی گود میں سر رکھ کر فوٹو شوٹ، 60 سالہ حکیم کی ویڈیوز پر صارفین برہم

 Feb 25, 2026 01:33 PM |
تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

 Feb 25, 2026 12:33 PM |

متعلقہ

Express News

ملتان شہر میں پولیس کا بڑا سرچ آپریشن، سیکڑوں افراد کی چیکنگ، 8 افراد گرفتار

Express News

سانحہ گل پلازہ تحقیقات؛ جوڈیشل کمیشن کی سماعت، عینی شاہدین و متاثرین طلب

Express News

پاکستان کا افغان طالبان رجیم کی اعلانیہ جنگ کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ

Express News

کراچی ایئرپورٹ میں کارروائی؛ جعلی شناخت پر سفر کرنے والا مسافر گرفتار

Express News

بھکر میں چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید

Express News

امیر قطر نے وزیراعظم کی دورۂ پاکستان کی دعوت قبول کرلی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو