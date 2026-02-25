آئی سی سی نے کھلاڑیوں کی نئی ٹی 20 رینکنگ جاری کر دی

پاکستانی کھلاڑی صائم ایوب پہلی پوزیشن سے محروم ہوگئے

ویب ڈیسک February 25, 2026
facebook whatsup

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے کھلاڑیوں کی نئی ٹی 20 رینکنگ جاری کر دی۔ پاکستانی کھلاڑی صائم ایوب پہلی پوزیشن سے محروم ہوگئے۔

آئی سی سی کی جانب سے جاری کرہ ٹی 20 آل راؤنڈرز کی فہرست میں زمبابوے کے سکندر رضا پاکستان کے صائم ایوب کو پہلی پوزیشن سے محروم کرتے ہوئے نمبر ون پوزیشن پر آگئے اس تنزلی کے بعد صائم ایوب دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں۔

بیٹرز کی رینکنگ میں پاکستان کے صاحبزادہ فرحان دو درجے بہتری کے بعد تیسری پوزیشن پر آگئے جبکہ جنوبی افریقا کے ڈیوالڈ بریوس نے بھی ٹاپ 10 میں جگہ بنا لی۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان نے آئی سی سی کو بڑے مالی نقصان سے بچا لیا

Express News

بی سی بی پر کوئی پابندی نہیں، آئی سی سی کا بنگلا دیش کو ایک ایونٹ کی میزبانی دینے کا اعلان

باؤلرز کی درجہ بندی میں پاکستان کے ابرار احمد تنزلی کے بعد دوسرے سے پانچویں نمبر پر چلے گئے جبکہ جنوبی افریقا کے کوربن بوش تیسری پوزیشن پر آگئے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عتیقہ اوڈھو کا فہد مصطفیٰ کو جواب، اداکار نے بھی لائیو پروگرام میں ردعمل دیدیا

عتیقہ اوڈھو کا فہد مصطفیٰ کو جواب، اداکار نے بھی لائیو پروگرام میں ردعمل دیدیا

 Feb 25, 2026 02:24 PM |
دلہن کی گود میں سر رکھ کر فوٹو شوٹ، 60 سالہ حکیم کی ویڈیوز پر صارفین برہم

دلہن کی گود میں سر رکھ کر فوٹو شوٹ، 60 سالہ حکیم کی ویڈیوز پر صارفین برہم

 Feb 25, 2026 01:33 PM |
تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

 Feb 25, 2026 12:33 PM |

متعلقہ

Express News

شاہین شاہ آفریدی کا ٹی20 کرکٹ میں پاکستان کیلئے ریکارڈ

Express News

اطالوی کرکٹ بورڈ جنسی ہراسانی کے الزامات کی زد میں

Express News

پشاور کو قومی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی میزبانی مل گئی

Express News

سپر ایٹ مرحلہ: انگلینڈ نے پاکستان کو شکست دیکر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: شاہد آفریدی نے انگلینڈ کیخلاف پلیئنگ الیون سے اپنے داماد کو نکال دیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان کیخلاف میچ میں انگلینڈ 4 اسپنرز کو میدان میں اتارے گا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو