بچوں کی حفاظت میں ناکامی، مشہور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر 14 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ

پلیٹ فارم کم عمر بچوں کی نجی معلومات کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا: واچ ڈاگ

ویب ڈیسک February 26, 2026
سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ریڈ اِٹ پر پلیٹ فارم استعمال کرنے والے بچوں کی پرائیوسی کی حفاظت میں ناکامی پر 1 کروڑ 40 لاکھ پاؤنڈز کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔

برطانیہ کے ڈیٹا کی نگرانی کرنے والے ادارے کا کہنا تھا کہ ریڈ اِٹ اپنے پلیٹ فارم پر موجود کم عمر بچوں کی نجی معلومات کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔

انفارمیشن کمشنرز آفس (آئی سی او) کا کہنا تھا کہ اس ناکامی کا مطلب ہے کہ بچوں کے سامنے ممکنہ طور پر نامناسب اور نقصان دہ کانٹینٹ مواد آیا ہو۔

نگراں ادارے کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ ریڈ اِٹ اپنے پلیٹ فارم پر صارفین کی عمر کی تصدیق کرنے میں ناکام رہا جس سے بچوں کو خطرہ لاحق ہوا۔

ادارے نے مزید کہا کہ پلیٹ فارم نے کسی عمر کی تصدیق کے لیے کسی مضبوط نظام کا اطلاق نہیں کیا اور اس وجہ سے ان کے پاس 13 برس سے کم عمر صارفین کی نجی معلومات آگے بڑھانے کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا۔
