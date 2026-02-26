سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ریڈ اِٹ پر پلیٹ فارم استعمال کرنے والے بچوں کی پرائیوسی کی حفاظت میں ناکامی پر 1 کروڑ 40 لاکھ پاؤنڈز کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔
برطانیہ کے ڈیٹا کی نگرانی کرنے والے ادارے کا کہنا تھا کہ ریڈ اِٹ اپنے پلیٹ فارم پر موجود کم عمر بچوں کی نجی معلومات کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔
انفارمیشن کمشنرز آفس (آئی سی او) کا کہنا تھا کہ اس ناکامی کا مطلب ہے کہ بچوں کے سامنے ممکنہ طور پر نامناسب اور نقصان دہ کانٹینٹ مواد آیا ہو۔
نگراں ادارے کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ ریڈ اِٹ اپنے پلیٹ فارم پر صارفین کی عمر کی تصدیق کرنے میں ناکام رہا جس سے بچوں کو خطرہ لاحق ہوا۔
ادارے نے مزید کہا کہ پلیٹ فارم نے کسی عمر کی تصدیق کے لیے کسی مضبوط نظام کا اطلاق نہیں کیا اور اس وجہ سے ان کے پاس 13 برس سے کم عمر صارفین کی نجی معلومات آگے بڑھانے کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا۔