بالی ووڈ کے سینئر اسکرین رائٹر اور سپر اسٹار سلمان خان کے والد سلیم خان کم درجے کے برین ہیمریج کے بعد ممبئی کے لیلاوتی اسپتال میں زیرِ علاج ہیں، تاہم اب ان کی صحت کے حوالے سے حوصلہ افزا خبریں سامنے آ رہی ہیں۔
اداکارہ ڈیزی شاہ نے بھارتی میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ سلیم خان کی طبیعت میں واضح بہتری آ رہی ہے اور ان کی مجموعی حالت تسلی بخش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ خود اسپتال جا کر ملاقات نہیں کر سکیں، تاہم وہ مسلسل سلمان خان اور ان کے اہلِ خانہ سے رابطے میں ہیں اور تازہ صورتحال سے آگاہ رہتی ہیں۔
ڈیزی شاہ کے مطابق سلیم خان اب خطرے سے باہر ہیں اور ان کا علاج کامیابی سے مکمل کیا گیا ہے، جس کے بعد صحت یابی کا عمل جاری ہے۔ دوسری جانب اسپتال ذرائع کے مطابق انہیں دماغ میں معمولی خون رسنے کے باعث فوری طور پر طبی نگرانی میں لیا گیا تھا اور ایک ضروری طبی عمل کے بعد ان کی حالت کو مستحکم کیا گیا۔
اس سے قبل ڈاکٹر جلیل پارکر نے میڈیا کو بتایا تھا کہ سلیم خان کی حالت مستحکم ہے تاہم وہ وینٹی لیٹر سپورٹ پر ہیں۔ ڈاکٹر کے اس عوامی بیان پر اہلِ خانہ نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے طبی معلومات کو نجی رکھنے کی درخواست کی تھی۔
خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ صحت ایک ذاتی معاملہ ہے اور فی الحال میڈیا کے ساتھ مزید تفصیلات شیئر نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اہلِ خانہ ان کی مکمل صحت یابی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔