امریکا: دنیا کے معمر ترین گھوڑے نے گنیز ورلڈ ریکارد حاصل کرلیا

فینسی نے یہ ریکارڈ 37 برس اور 329 دن کے عمر میں حاصل کیا

ویب ڈیسک February 26, 2026
facebook whatsup
(تصویر: گینیز ورلڈ ریکارڈز)

امریکا میں ایک خاتون کے پالتو گھوڑے نے دنیا کے معمر ترین مادہ گھوڑے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کر لیا۔ اس نے یہ ریکارڈ 37 برس اور 329 دن کے عمر میں حاصل کیا۔

امریکی ریاست ورجینیا سے تعلق رکھنے والی پیج سِگمن بلومر کا پالتو گھوڑا فینس یکم اپریل 1988 کو پیدا ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی مالکن کی تاریخِ پیدائش بھی وہی ہے جو ان کے گھوڑے کی ہے اور یہ دونوں اس وقت سے ساتھ ہیں جب پیج کی عمر آٹھ برس اور فینسی کی عمر 12 برس تھی۔

پیج سِگمن بلومر نے فینسی کی عمر کے ثبوت گینیز ورلڈ ریکارڈز میں جمع کرائے اور دنیا کے معمر گھوڑے کا ٹائٹل باسکلاڈ (2025 میں مرنے والا 38 سالہ گھوڑا) حاصل کر لیا۔

گینیز ورلڈ ریکارڈز سے گفتگو کرتے ہوئے پیج کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے فینسی بوڑھی ہوتی گئی اس کو صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

Feb 25, 2026 10:48 PM |
جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

 Feb 25, 2026 10:03 PM |
سلمان خان کے والد کی حالت سرجری کے بعد اب کیسی ہے؟

سلمان خان کے والد کی حالت سرجری کے بعد اب کیسی ہے؟

 Feb 25, 2026 10:01 PM |

متعلقہ

Express News

کم وقت میں پانسوں سے مینار بنانے کا ریکارڈ

Express News

آسٹریلیا: شاپکز کھلونوں کا بڑا کلیکشن، خاتون نے ریکارڈ بنا دیا

Express News

ایئر نیوزی لینڈ کے طیارے سیاہ کیوں ہوتے ہیں؟ دلچسپ وجہ جانیے

Express News

’’پنچ‘‘ کی تنہائی بالآخر دور ہوگئی، وائرل ویڈیو نے پوری دنیا کو متاثر کردیا

Express News

امریکا: غلط لاٹری کے ٹکٹ نے ہزاروں ڈالر کا انعام جتوا دیا

Express News

امریکا: ہینری فورڈ کی سوانح عمری 63 برس بعد لائبریری کو لوٹا دی گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو