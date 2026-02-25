کراچی:
شہر کے مختلف علاقوں میں بس، واٹر ٹینکر اور تیز رفتار گاڑیوں کی ٹکر سے ایک بچے سمیت 4 شہری جاں جاں بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہوگئے۔
ریسکیو حکام کے مطابق بلدیہ 2 نمبر اگر بتی بنانے والی کمپنی کے قریب بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوگیا جس کی لاش چھیپا کے رضا کاروں نے ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال پہنچائی جہاں متوفی کی شناخت 55 سالہ پٹھان تاج محمد کے نام سے کی گئی۔
حادثہ بس کی ٹکر سے پیش آیا جبکہ بس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔
ریسکیو حکام نے بتایا کہ شارع فیصل پی اے ایف میوزم کے قریب تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار دم توڑ گیا، جن کی شناخت 48 سالہ نوشاد کے نام سے ہوئی۔
ادھر سچل کے علاقے اسکیم 33 سرسید چوک ہاشم آباد سوسائٹی کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہوگیا۔
گلشن حدید سومار گوٹھ کے قریب ٹریفک حادثے میں والد کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار کمسن بیٹا جاں بحق جبکہ کمسن بیٹی شدید زخمی ہوگئی۔
ایدھی حکام نے بتایا کہ گلشن حدید سومار گوٹھ کے قریب بس اور ٹرک میں تصادم کے دوران موٹر سائیکل زد میں آگئی جس کے نتیجے میں والد کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار کمسن بیٹا جاں بحق جبکہ کمسن بیٹی شدید زخمی ہوگئیں۔
انہوں نے بتایا کہ حادثے میں بچوں کے والد بھی معمولی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ جاں بحق بچے کی شناخت 3 سالہ عثمان جبکہ شدید زخمی ہونے والی 5 سالہ بچی کی شناخت مدیحہ کے نام سے ہوئی، جن کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے۔
چھیپا کے مطابق بنارس عارف میڈیکل کمپلیکس کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہوگیا جنہیں فوری طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، جن کی شناخت 35 سالہ فیصل کے نام سے ہوئی۔