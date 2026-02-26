کھانا جو کولیسٹرول کی سطح پر حیران کن اثر ڈال سکتا ہے: تحقیق

یہ تحقیق جرمنی کی یونیورسٹی آف بون کے محققین نے کی

ویب ڈیسک February 26, 2026
facebook whatsup

تازہ ترین تحقیق کے مطابق صرف چند دنوں تک جو (اوٹس) کھانا کولیسٹرول کی سطح پر حیران کن اثر ڈال سکتا ہے۔

جرمنی کی یونیورسٹی آف بون کے محققین کی جانب سے کی جانے والی ایک تحقیق میں بالغ افراد کو دو دن تک تقریباً مکمل طور پر دلیے (اوٹ میل) پر مشتمل کم کیلوریز والی غذا دی گئی۔

یونیورسٹی کے پریس ریلیز کے مطابق تحقیق میں شامل تمام شرکا میٹابولک سنڈروم کا شکار تھے، جو ذیابیطس کے خطرے سے جڑا ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ وزن، بلند فشارِ خون، خون میں شوگر کی زیادتی یا خون میں چکنائی (لِپڈز) کی بلند سطح جیسی علامات شامل تھیں۔

32 شرکا کو دن میں تین بار پانی میں اُبالا گیا دلیہ کھلایا گیا، جس کی مجموعی مقدار 300 گرام تھی۔ انہیں صرف پھل یا سبزیاں شامل کرنے کی اجازت تھی اور وہ اپنی معمول کی یومیہ کیلوریز کا تقریباً نصف ہی استعمال کر رہے تھے۔

ایک کنٹرول گروپ کو بھی کم کیلوریز والی غذا دی گئی، لیکن اس میں جو شامل نہیں تھی۔ اگرچہ دونوں گروپس کو فائدہ ہوا۔لیکن جو والی غذا لینے والوں کے کولیسٹرول کی سطح میں نمایاں بہتری دیکھی گئی۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ چھ ہفتوں بعد بھی یہ مثبت اثر برقرار رہا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

Feb 25, 2026 10:48 PM |
جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

 Feb 25, 2026 10:03 PM |
سلمان خان کے والد کی حالت سرجری کے بعد اب کیسی ہے؟

سلمان خان کے والد کی حالت سرجری کے بعد اب کیسی ہے؟

 Feb 25, 2026 10:01 PM |

متعلقہ

Express News

کھانے اضافی نمک ڈالنا کس خطرناک مسئلے سے تعلق رکھتا ہے؟

Express News

ذیا بیطس کے مریضوں کیلئے انقلابی آکسیجن جیل تیار

Express News

الزائمرز کی علامات کی تشخیص کیلئے خون کا نیا ٹیسٹ تیار

Express News

الرجیز، نزلہ اور زکام سے بچاؤ کیلئے یونیورسل ویکسین حقیقت کے قریب

Express News

انسانوں میں کینسر کے علاج کی کلید بلیوں میں چھُپی ہوسکتی ہے

Express News

کینسر مریضوں کیلیے خطرے کی گھنٹی، ریڈی میڈ غذاؤں پر نئی تحقیق میں انکشاف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو