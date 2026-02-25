باجوڑ، ابابیل اسکواڈ کے 4 شہداء کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی

پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی

February 25, 2026
باجوڑ:

ابابیل اسکواڈ پر دہشتگرد حملے میں شہید ہونے والے 4 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنز باجوڑ میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔

باجوڑ پولیس کے مطابق 25 فروری 2026 کو رمضان المبارک کے دوران عوام کی حفاظت پر مامور ابابیل اسکواڈ کی گشتی پارٹی پر نوے کلے کے قریب دہشتگردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کانسٹیبل یار زادہ، داؤد خان، عمران اور سراج شہید جبکہ ارشاد خان اور عزیز الرحمن زخمی ہو گئے۔

زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال خار منتقل کر کے علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔

نمازِ جنازہ میں کمانڈنٹ باجوڑ سکاؤٹس، ڈپٹی کمشنر، ایس پی انوسٹی گیشن، پولیس و سول افسران، عمائدین علاقہ اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔

اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی جبکہ تابوتوں پر پھول رکھ کر خراجِ عقیدت پیش کیا گیا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

ڈی پی او باجوڑ محمد خالد نے کہا کہ عوام کی حفاظت پر مامور جوانوں پر حملہ کرنے والے دہشتگردوں کو جلد انجام تک پہنچایا جائے گا اور شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔

پولیس کے مطابق واقعے کے بعد علاقے میں بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے اور سرچ اینڈ اسٹرائیک آپریشن جاری ہے جبکہ شہداء کے جسدِ خاکی کو ان کے آبائی علاقوں روانہ کر دیا گیا ہے جہاں انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک کیا جائے گا۔
