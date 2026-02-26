پاک فوج کی کاوشوں سے قبائلی نوجوانوں کا تعلیمی مستقبل محفوظ

فتنہ الخوارج کا اسلام ،پشتون روایات اور انسانیت سے کوئی تعلق  نہیں

ویب ڈیسک February 26, 2026
facebook whatsup

پاک فوج کی کاوشوں سے قبائلی نوجوانوں کا تعلیمی مستقبل محفوظ ہے جس کے تحت کیڈٹ کالج وانا میں کلاسز بحال کردی گئی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پاک فوج اور عوام کے مثالی اتحاد نے فتنہ الخوارج کے مذموم عزائم کو ایک بار پھر شکست دے دی۔ نومبر 2025 میں فتنہ الخوارج کے ہاتھوں تباہ کیڈٹ کالج وانا میں تین ماہ بعد ہی تعلیمی سرگرمیاں بحال کردی گئیں۔

پاک فوج اور فرنٹیئر کور کے پی ساؤتھ نے قلیل مدت میں مرمتی کام مکمل کر کے کالج طلبہ کیلئے دوبارہ فعال کر دیا۔ مقامی افراد اور قبائلی عمائدین نے کیڈٹ کالج وانا میں تعلیمی سرگرمیوں کے دوبارہ اجرا پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔

پاک فوج کی بروقت کارروائی سے فتنہ الخوارج اپنے ناپاک عزائم میں ناکام رہا اورطلبہ کی قیمتی جانوں کو بھی بچایا۔ خوارج نہ صرف سیکیورٹی فورسز بلکہ پاکستان بالخصوص قبائلی عوام اور انکے بچوں کے مستقبل کے بھی دشمن ہیں۔

تعلیمی اداروں پر دہشتگردی سےواضح ہوتا ہے کہ فتنہ الخوارج کا اسلام ،پشتون روایات اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

Feb 25, 2026 10:48 PM |
جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

 Feb 25, 2026 10:03 PM |
سلمان خان کے والد کی حالت سرجری کے بعد اب کیسی ہے؟

سلمان خان کے والد کی حالت سرجری کے بعد اب کیسی ہے؟

 Feb 25, 2026 10:01 PM |

متعلقہ

Express News

رحیم یار خان، کچہ آپریشن میں بڑی پیشرفت، خطرناک ڈاکو نے ساتھی سمیت سرنڈر کر دیا

Express News

کراچی، بس، واٹر ٹینکر اور تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 4 شہری جاں بحق

Express News

اسمگلنگ سے قومی معیشت کو 750 ارب روپے نقصان پہنچنے کا انکشاف

Express News

بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے قومی خزانے کو 472 ارب کا نقصان پہنچایا، اعداد وشمار جاری

Express News

صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرلیا

Express News

پنجاب میں ڈرون اڑانے پر فوری اور مکمل پابندی عائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو