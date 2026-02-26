ٹرمپ کی ممکنہ فوجی کارروائی کے بیانات کو ایران سنجیدگی سے لے، امریکی نائب وزیر خارجہ

جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ امریکا ایران کے ساتھ جوہری تنازع کا حل سفارتکاری کے ذریعے چاہتا ہے

ویب ڈیسک February 26, 2026
facebook whatsup

واشنگٹن/جنیوا: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکا کی ممکنہ فوجی کارروائی سے متعلق بیانات کو سنجیدگی سے لیا جائے۔

امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔

جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ امریکا ایران کے ساتھ جوہری تنازع کا حل سفارتکاری کے ذریعے چاہتا ہے اور امید ہے کہ ایرانی حکام آئندہ مذاکرات میں اس مؤقف کو سنجیدگی سے لیں گے۔

انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ سفارتی حل کو ترجیح دیتے ہیں، تاہم امریکا کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

امریکا کی ایران پر نئی پابندیاں، تیل کی برآمدات اور میزائل پروگرام کو نشانہ بنایا

Express News

امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد ایران کا سخت ردعمل سامنے آگیا

Express News

سفارتکاری ناکام ہوئی تو ایران کے خلاف طاقت کا آپشن موجود ہے، ترجمان وائٹ ہاؤس

ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران اس وقت یورینیم کی افزودگی نہیں کر رہا، لیکن افزودگی کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش جاری ہے۔

انہوں نے بیلسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات نہ ہونے کو ایک بڑا مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران بین البراعظمی بیلسٹک میزائل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس موضوع پر بات چیت سے گریز کر رہا ہے۔

دوسری جانب امریکا اور ایران کے وفود کے درمیان جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات کا تیسرا دور آج جنیوا میں متوقع ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، تاہم تمام ممکنہ آپشنز میز پر موجود ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

Feb 25, 2026 10:48 PM |
جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

 Feb 25, 2026 10:03 PM |
سلمان خان کے والد کی حالت سرجری کے بعد اب کیسی ہے؟

سلمان خان کے والد کی حالت سرجری کے بعد اب کیسی ہے؟

 Feb 25, 2026 10:01 PM |

متعلقہ

Express News

ماں سے جدا بندر پر آنسو، غزہ کے بچی پر خاموشی؟ دلخراش ویڈیو نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا

Express News

امریکا کی ایران پر نئی پابندیاں، تیل کی برآمدات اور میزائل پروگرام کو نشانہ بنایا

Express News

مودی کا دورۂ اسرائیل؛ مسجد نذر آتش؛ فلسطینی آبادی پر حملے؛ دل دہلا دینے والی ویڈیو

Express News

روس میں گوگل پر کروڑوں روپے جرمانہ عائد؛ وجہ سامنے آگئی

Express News

بھارت میں بوائے فرینڈ کے سامنے گرل فرینڈ سے 7 افراد کی اجتماعی زیادتی

Express News

نیویارک میں قوالی کی محفل سجا دی گئی؛ ظہران ممدانی بھی جھوم اُٹھے؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو