الہان عمر اور رشیدہ طلیب کو امریکا سے نکال دینا چاہئے، ٹرمپ مسلم کانگریس ارکان کیخلاف پھٹ پڑے

الہان عمر نے صدر کو یاد دلایا کہ ان کی انتظامیہ کی پالیسیوں کے باعث ان کے دو حلقہ انتخاب کے افراد ہلاک ہوئے

ویب ڈیسک February 26, 2026
facebook whatsup

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے دوران احتجاج کرنے والی دو ڈیموکریٹ ارکانِ کانگریس الہان عمر اور رشیدی طلیب کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ’جہاں سے آئی ہیں وہاں واپس بھیج دینا چاہیے‘۔

اپنے خطاب کے دوران ٹرمپ جب اپنی حکومت کی امیگریشن پالیسی اور کریک ڈاؤن کا دفاع کر رہے تھے تو اس دوران عمر اور طلیب نے احتجاج کرتے ہوئے نعرے لگائے کہ ’آپ نے امریکیوں کو قتل کیا ہے‘۔

بعد ازاں صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹرتھ سوشل پر دونوں ارکان کو ’بدعنوان اور کرپٹ سیاست دان‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا رویہ غیر مناسب تھا اور وہ امریکا کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔

الہان عمر، جو ریاست منی سوٹا سے رکنِ کانگریس ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صدر کو یاد دلایا کہ ان کی انتظامیہ کی پالیسیوں کے باعث ان کے دو حلقہ انتخاب کے افراد ہلاک ہوئے۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹرمپ کی تقریر کے دوران الہان عمر اور رشیدہ طالب کا احتجاج

واضح رہے کہ رواں برس منی سوٹا میں امیگریشن چھاپوں کے خلاف احتجاج کے دوران دو امریکی شہری وفاقی اہلکاروں کی کارروائی میں مارے گئے تھے۔

رشیدہ طلیب، جو امریکی کانگریس میں فلسطینی نژاد پہلی خاتون رکن ہیں، نے بھی سوشل میڈیا پر صدر کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ دو مسلم خواتین کی بات برداشت نہیں کر سکے۔

خطاب کے دوران چند دیگر ڈیموکریٹ ارکان نے بھی احتجاج کیا، جبکہ ایک رکن کو ایوان سے باہر بھیج دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد امریکی سیاست میں ایک بار پھر امیگریشن اور نسلی بیانات پر بحث شدت اختیار کر گئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

شادی سے قبل رشمیکا منڈانا اور وجے کی دولت کی تفصیلات سامنے آگئیں

Feb 25, 2026 10:48 PM |
جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

جیکی شروف کی بیٹی نے افغان مسلمان کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرلیا

 Feb 25, 2026 10:03 PM |
سلمان خان کے والد کی حالت سرجری کے بعد اب کیسی ہے؟

سلمان خان کے والد کی حالت سرجری کے بعد اب کیسی ہے؟

 Feb 25, 2026 10:01 PM |

متعلقہ

Express News

ماں سے جدا بندر پر آنسو، غزہ کے بچی پر خاموشی؟ دلخراش ویڈیو نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا

Express News

امریکا کی ایران پر نئی پابندیاں، تیل کی برآمدات اور میزائل پروگرام کو نشانہ بنایا

Express News

مودی کا دورۂ اسرائیل؛ مسجد نذر آتش؛ فلسطینی آبادی پر حملے؛ دل دہلا دینے والی ویڈیو

Express News

روس میں گوگل پر کروڑوں روپے جرمانہ عائد؛ وجہ سامنے آگئی

Express News

بھارت میں بوائے فرینڈ کے سامنے گرل فرینڈ سے 7 افراد کی اجتماعی زیادتی

Express News

نیویارک میں قوالی کی محفل سجا دی گئی؛ ظہران ممدانی بھی جھوم اُٹھے؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو